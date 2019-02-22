البشير": تعديلات واسعة في السودان"

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، استدعاء جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب “المؤتمر الوطني” الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

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