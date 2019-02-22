الكوكي يلغي رحلة الهلال إلى اندولا

قررت إدارة بعثة الهلال إلى زامبيا، مواصلة الفريق اعداده بمدينة كيتوي، لمواجهة زيسكو الأحد المقبل، في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، بناء على رغبة المدرب التونسي نبيل الكوكي .

الكوكي الذي فضل البقاء في كيتوي عن التوجه اليوم في رحلة برية إلى مدينة اندولا معقل زيسكو الذي سيؤدي بها الفريق تدريبه الختامي غدا السبت على ملعب ليفي مواناواسا ومن ثم يعود لكيتوي ومن ثم ينتقل إلى أندولا صباح الأحد لأداء المباراة في ذات اليوم والمغادرة مباشرة بعد المباراة إلى العاصمة لوساكا في طريق العودة للخرطوم التي تصلها بعثة فجر السابع والعشرين من فبراير الحالي.

