وقالت الحركة فى بيان ان تلك الامراض أدت إلي وفيات وسط الأطفال، واشار البيان الى ان هذه الأمراض التى لم يتم التعرف على اسبابها فى حالة ازدياد ، وابدت الحركة تخوفها من أن تتحول إلي وباء.
واوضحت الحركة ان الحكومة بعد ان طردت المنظمات الدولية ، منعت اليوناميد وأي منظمة إنسانية من الوصول إلي المناطق التى تحت سيطرة الحركة، الى جانب منع دخول التجار والبضائع، وذلك فى اطار استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد مواطنينها .
كانت هذه تفاصيل خبر حركة عبدالوحد :الحكومة تستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضد مواطنينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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