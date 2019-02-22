حركة عبدالوحد :الحكومة تستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضد مواطنينها

كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ،عن تفشى امرض الإلتهابات الرئوية والإسهالات والحصبة والرمد ، في عدد من مناطق جبل مرة التى تقع تحت سيطرة الحركة ، الى جانب حالات الإجهاض وسط النساء الحوامل.

وقالت الحركة فى بيان ان تلك الامراض أدت إلي وفيات وسط الأطفال، واشار البيان الى ان هذه الأمراض التى لم يتم التعرف على اسبابها فى حالة ازدياد ، وابدت الحركة تخوفها من أن تتحول إلي وباء.

واوضحت الحركة ان الحكومة بعد ان طردت المنظمات الدولية ، منعت اليوناميد وأي منظمة إنسانية من الوصول إلي المناطق التى تحت سيطرة الحركة، الى جانب منع دخول التجار والبضائع، وذلك فى اطار استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد مواطنينها .