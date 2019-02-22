أبو جبل.. يكذب ويتجمل!.. بقلم مزمل ابو القاسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*أخيراً نطق الاتحاد العام محاولاً تفسير مهزلة إرسال رده على شكوى المريخ إلى الفيفا بدلاً من كاس!*

*عندما نطق قلنا ليته سكت.*

*جاء رد الأمين العام الدكتور حسن أبو جبل مضحكاً للحد للبعيد، بل مثير للسخرية والرثاء في آنٍ واحد، إذ قال لصحيفة المشاهد الإلكترونية ما يلي: (أكد الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم بأن لنادي المريخ قضية قانونية وصلت إلى الجهة المقصودة والمعنية في محكمة التحكيم الرياضي ’’كاس’’، وكل ما يثار عن أي خطأ من جانب الاتحاد في العنوان المرسل إليه لا يمثل جوهر هذه القضية).*

*نلاحظ هنا أنه لم ينف حدوث فضيحة إرسال الرد إلى الفيفا بدلاً من كاس.*

*وقال أبو جبل: (تسلمت مكتوباً رسمياً من السيد ’’دانيال بوشيه’’ طالبنا فيه بالرد بالمستندات على الشكوى المقدمة من نادي المريخ مؤكدا بأن آخر موعد للرد بعد عشرين يوماً من تاريخ استلام الخطاب.. بالفعل قمنا بالرد بعد 10 أيام فقط وتضمن خطابنا العنوان المرسل اليه بشكل واضح وهو محكمة ’’كاس’’ اذ تقتضي الأحوال بان يكون الارسال عن طريق الايميل او البريد السريع بواسطة قرص مدمج).*

*بالطبع حديث أبو جبل في هذه الجزئية يخلو من الصحة، إذ أن الاتحاد تلقى رسالة كاس التي طلبت منه كاس فيها الرد على شكوى المريخ يوم 21 يناير (بالبريد الإلكتروني)، ثم بالبريد العادي يوم 24، ولم يرد إلا يوم 10 فبراير، الفارق بين 24 يناير و10 فيراير ليس 10 أيام يا دكتور!*

*وكاس طلبت منكم إرسال الرد بالبريد الإلكتروني والبريد السريع معاً، وليس بالبريد الإلكتروني (أو) العادي كما زعمتم!*

*الدليل على ذلك أنكم أرسلتم الرد بالاثنين معاً، وأرسلتم ست نسخ بالبريد السريع من الرد بحسب توجيه كاس لكم، لكن المصيبة حدثت في إرسال البريد السريع إلى الفيفا بدلاً من كاس!*

*ذلك لا يحدث إلا من اتحاد ود الضهبان التعبان!*

*الكذبة المضحكة وردت في حديث أبو جبل عندما ادعى أنه، وعندما قام باستفسار المسئول المعني عن وصول رد الاتحاد من عدمه، جاء رده بانهم استلموا الخطاب بالفعل، وقال أبو جبل ما يلي: (هذا يعني بان العنوان المرسل إليه كان صحيحاً.. لكن ’’بوشيه’’ كانت لديه ملاحظة بأن العنوان المرسل منا اليهم عن طريق البريد السريع ’’DHL’’ تضمن كلمة ’’فيفا’’ والكلمة جاءت كأضافة من الموظفة المسئولة دون دراية منها بأن هذه الكلمة ستسبب مشكلة في الاستلام عن طريق البريد السريع.. قبل المسئول توضيحنا وقال بأن الامر لا يشكل ازمة ولكن يجب الانتباه مستقبلا لان المكتوب وصلهم بالفعل عبر الإيميل وشرعوا في التصرف حياله).*

*شوفوا الضحك على الذقون يا ناس!!*

*إذا كان الأمر كذلك فلماذا اضطررت أنت إلى إرسال خطاب آخر، تطالب فيه كاس بتوضيح مسببات رفض الفيفا لاستلام خطابكم بخصوص قضية المريخ؟*

*الأكثر إثارة للضحك حديث أبو جبل عن أن (كاس محكمة مستقلة لذلك يتحسس المسئولون فيها من كلمة ’’فيفا’’ وحتى عندما قلت لهم سنقوم بحذف الكلمة واعادة الارسال قالوا لي: لستم في حاجة لذلك.. تسلمنا الخطاب عبر الإيميل وما نلفت انتباهكم له يدخل في اطار الاجراءات العادية التي لا تؤثر في المعاملة).*

*شوفوا الحساسية العالية يا ناس!*

*يعني عادي ترسل لي خطاب للفيفا وانت قاصد كاس؟*

*ولو زول رسل ليكم خطاب يخص اتحاد السباحة، الحكاية دي بتكون خطأ عادي، ممكن يخليكم تتحسسوا شوية وبس؟*

*ختم أبو جبل حديثه لـ’’المشاهد’’ مؤكداً أن ما يثار حول هذا الامر يأتي على سبيل ’’الونسة’’ ولكنه لا يشكل قضية تستحق التعامل معها بكل هذا الهياج.*

*تاني جاب سيرة الونسة!!*

*للرد عليه نورد نص رسالة كاس التي وجهتها المحكمة للاتحاد السوداني نفسه، ممثلاً في أبو جبل، عندما أكدت له فيها أنها (لم تفهم) محتوى خطابه المضحك، الذي طالبها فيه بتوضيح مسببات رفض الفيفا لاستلام خطاب اتحاد ود الضهبان، وورد في خطاب كاس ما يلي:*(تلقينا خطاب المدعى عليه “الاتحاد السوداني لكرة القدم” بتاريخ اليوم، 18 فبراير 2019 ، مرفق نسخة منها لعناية المدعي “نادي المريخ”، وندعو المدعي عليه “الاتحاد” أن يوضح محتوى الخطاب المذكور أعلاه، الذي يبدو أنه أرسل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكنه معنون إلى مكتب محكمة التحكيم الرياضي “كاس”).*

*قالوا ليكم وضحوا لينا محتوى الخطاب!*

*ذلك أنهم لم يتمكنوا من ترديد مقولة الرئيس التونسي المخلوع زين الدين بن علي الشهيرة (أنا فهمتكم)، لأنهم لم يستوعبوا الألغاز المربكة والمضحكة التي أرسلها لهم أبو جبل، عندما طلب من كاس أن توضح له أسباب رفض الفيفا لاستلام الخطاب الضال، عندما ردت عليه بطريقة القذافي الشهيرة (من أنتم)؟*

*ذلك الخطاب الذي كتب فيه أبو جبل ما يلي: (بالإشارة إلى خطابنا بالبريد الإلكتروني والبريد السريع المؤرخ بتاريخ 10 فبراير 2019، في ما يختص بموضوع الدعوى التحكيمية المرفوعة من نادي المريخ، فقد تم إخطارنا من قبل شركة دي إتش إل، بتاريخ 17 فبراير 2019، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفض استلام الخطاب المكون من ست نسخ ومرفقاتها، وفي هذا السياق، نرجو أن نوضح التالي: استلم الاتحاد السوداني رسالة كاس بالبريد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 21 يناير 2019، وتسلم أصل الخطاب بواسطة “دي إتش إل” بتاريخ 24 يناير 2019، وقد أرسلنا ردنا إلى محكمة كاس بواسطة البريد الإلكتروني ودي إتش إل بتاريخ 10 فبراير 2019، ضمن القيد الزمني المحدد بعشرين يوم.*

*أخطرتنا شركة دي إتش إل، بأن الرد المذكور بمرفقاته، وصل إلى الفيفا بتاريخ 13 فبراير 2019، ونقدر لكم التكرم بتوضيح أسباب رفضكم قبول خطابنا المرسل بالبريد السريع)*

*يعني يا سيد أبو جبل المشكلة لم تنحصر في العنوان الخاطئ وبس، ولا في الموظفة المسكينة التي حاولت تحميلها وزر جلطتكم القبيحة، بل في خطابك الفضيحة!*

*الفيفا ترفض.. وانت تسأل كاس؟*

*الموظفة لم ترسل محتوى الخطاب الذي طلبت فيه أنت من كاس توضيح أسباب رفض الفيفا استلام ردكم على شكوى المريخ!*

*وهو رفض طبيعي، لأن الفيفا لا دخل له بشكوى المريخ المقدمة إلى كاس، ولا يعرف عنها شيئاً، لذلك رفض استلام الشكوى!*

*رد أبو جبل الذي يزخر بالمكابرة فضيحة أخرى تفوق فضيحة إرسال الرد على كاس إلى الفيفا بمراحل بعيدة.*

*أبو جبل يكذب ويتجمل.*

*آخر الحقائق

*إذا صدق أبو جبل في حديثه عن أن كاس قبلت رد الاتحاد بالايميل وذكرت له أنها ليست بحاجة لإرسال الرد بالبريد السريع فليبرز لنا أما يؤكد صحة ذلك الحديث.*

*الرد بالبريد العادي مع الإلكتروني ملزم بحسب قانون كاس.*

*حاولوا تحميل الموظفة المسكينة أوزار الفضيحة.*

*الموظفة لم تطلب من كاس أن يفسر لها مسببات رفض الفيفا لخطاب الاتحاد.*

*الطلب المضحك أتى من أبو جبل نفسه.*

*واضح أن رئيس الاتحاد وأمينه العام لا يفرقان بين فيفا وكاس.*

*خلط شداد بينهما في التلفزيون.*

*وخلط أبو جبل بينهما في الخطابات.*

*طبيعي جداً، فللعمر أحكام.*

*لكننا نجد بعض العذر لأبوجبل، لأنه لم يعمل في كاس لمدة سنتين مثلما فعل شداد!*

*أو على الأصح مثلما (ادعى) شداد، كذباً!*

*قالوا ليكم لم نفهم خطابكم.. فسروا لينا ألغازه المضحكة.*

*ترفض الفيفا استلام خطابكم، وتطلبوا من كاس توضيح مسببات الرفض؟*

*هل يمكن أن تحدث تلك المسخرة في أي اتحاد محترم؟*

*ده كلام ده يا أبو جبل؟*

*وطالما أن شكوى المريخ عبارة عن (ونسة) كما ذكرت أنت وشداد، تاعبين نفسكم في الرد علي الونسة بخطابات للفيفا وكاس ليه؟*

*لهذه القضية فصول أخرى من الإثارة، موعدكم معها في مقبل الأيام.*

*أعلن مجلس المريخ تنظيمه احتفالاً لتكريم الأقطاب والقروبات التي شاركت في دعم النادي خلال الفترة الماضية.*

*الاحتفال سيقام في دار النادي اليوم.*

*نحمد للمجلس أنه أقر بأن القروبات والأقطاب أنابوا عنه في تسيير أمور النادي عندما اكتفى هو بأداء دور المتفرج السلبي، واعتكف أمينه العام متحدثاً عن رغبته في الاستقالة النهائية من المجلس.*

*ألم نكتب لكم في هذه المساحة أنه سيعود إذا تأهل المريخ إلى دور الأربعة؟*

*ما أن تأهل المريخ حتى عاد لممارسة نشاطه كأن شيئاً لم يكن، ولحس كل حديثه عن الاستقالة.*

*لو خرج الفريق من البطولة لواصل الاعتكاف.*

*التكريم يحوي محاولة ساذجة لتهيئة الأجواء بمصالحة صورية مع فئات النادي المختلفة سعياً لتمرير مسودة النظام الأساسي المعتل.*

*جدية المجلس في لم الشمل مرتبطة بأمرين أساسيين.*

*أولهما إلغاء المسودة الإقصائية وثانيهما إظهار بعض الجدية في تعديل النظام الأساسي بطريقة سليمة، بعيداً عن محاولات الاحتكار والإقصاء.*

*جماهير المريخ أدت واجبها تجاه ناديها عندما عجز المجلس عن ممارسة نشاطه وهي لا تحتاج منه شكراً ولا تكريماً على دعمها للكيان.*

*أعيدوا النظر في المسودة الهالكة وأظهروا بعض الجدية في عقد الجمعية، بدلاً من محاولة شراء الوقت بنية التمسك بحكم النادي بلا قدرات.*

*آخر خبر: احتفال مظهري يستهدف تسوية الأرض لتمرير المسودة الإقصائية والاستمرار في إدارة النادي بعد مصالحة صورية، لا قيمة لها ولا معنى.*