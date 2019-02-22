مجموعة تلعب دوري *مجموعة تلعب دولي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
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*من مؤشرات نجاحات زولفا
*انو بقينا نلعب باي تشكيلة
*مجموعة تلعب دوري
*مجموعة تلعب دولي
*ده شغل التدريب الصاح
*قريب ده كنا بنلعب افريقي واوروبي وممتاز وسودان وكوتشينة
*بنفس العناصر
*حتي خلت ان اي زول ممكن يوريك تشكيلة المريخ والتبديلات
*الحاجة دي ذكرتني نكتة
*قالوا في واحد بلدياتنا
*بدري الكلام ده
*دخل كورة للمنتخب
*سأل الجمبو
*ودخل معاعو في حوار
*دحين الحارس ده مو معز محجوب؟
*ياهو زاتو
*دحين نمرة ١٢ ده مو مساوي؟
*ياهو زاتو
*دحين القدامو ده مو سفاري؟
*ياهو زاتو
*دحين داااك ماسيدا؟
*ياهو زاتو
*دحين نمرة عشرة ده مو مهند
*ياهو زاتو
*دحين المدرب ده مو مازدا؟
*ياهو زاتو
*دحين في التغيير مازدا موش بطلع لاعب من الهلال ويدخل بدلوا لاعب من الهلال ويطلع لاعب من المريخ ويدخل بدلو لاعب من المريخ؟
*ده البحصل
*كان كدي النمشي الكورة دي معادة انا دخلتها قبل
*ايها الناس
*مع الزولفاني كورة معادة مافي
*التيم كلو ماشاء الله جاهز
*ودي شيخي غرزة ماسواها
*تحية كبيرة لزولفا
*ايها الناس
*من مؤشرات صواب المجلس حينما اختار ذهاب جمال سالم برضك كثيرة
*منها ظهور ابو عشرين
*تطور منجد
*واشراك محمد مصطفي
*وقبل المريخ كسبان المنتخب
*ديل تلاتة حراس مرمي المستقبل امامهم كبير
*كلمتكم
*قلت ليكم
*العمل برؤية محددة واهداف منشودة بعيدا عن الشوفونية
*هو اول خطوات النجاح
*يبقي نظرة المجلس كانت صائبة في عدم التجديد لسالم
*وكانت شجاعة في اعتمادها علي الكوادر الشبابية الوطنية
*وكانت نظرة المجلس حكيمة في الاصرار علي استمرار الزولفاني
*قد يقول البعض ان الفلس اجبرهم علي ابقاء زولفا
*لكن قولهم مردود عليه
*بانو خمسة الف دولار الزولفاني بالسوداني اكتر من رواتب تلاتة مدربين وطنيين من الذين دربوا المريخ من قبل
*وقد يقول البعض ان القرار كان عشان زولفا بصبر علي تأخير الرواتب
*لكني اقول لذلك البعض
*ان اولادنا المدربين ياما اتأخرت رواتبهم ازمان وازمان
*واخال ان بعضهم ذهب ولسه عندو عندنا قريشات وحقوق
*يبقي نعترف للمجلس بصحة قراراتو فيما يتعلق بزولفا وسالم
*وبمناسبة سالم
*الزول ده من قعد مع كردنة
*كردنة ماقعد في البلد دي
*طفشو جنس طفيشة
*ايها الناس
*بكري لاعب مهول
*نفقده كثيرا بسبب الاصابة اللعينة
*جرب العلاج في جميع الدول
*الشقيقة منها واللصيقة
*والحال في حالو
*العلاج بتاع تونس ماظنيتو حايعمل شي
*حقو بكري زاتو لمصلحة نفسو يفكر في الحتة دي بجدية
*مكان العلاج ليس لبكري حق اختياره
*وعلي المجلس ان يقوم بواجبو
*ويحدد مكان وزمان العلاج بعد مشاورة اللجنة الطبية
*وعلي بكري مجرد التنفيذ
*فعقد الاحتراف الذي يربطه بالمريخ يلزمه باتباع قرارات المجلس في بعض الامور اهمها مسألة العلاج
*العقرب سمها في ضنبها
*وماتلعبوا بضنب العقرب يا اسد
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*زمان عندنا حبوبة لينا
*رقدتها طالت ياوالينا
*الخوف من قرحة السرير سيطر علينا
*قدر ماقلنا نقلبها*
*حلفت ماتنقلب يا والينا*
*منتهية ومعصعصة ياوالينا
*نجي نقلبا تكنكش لينا*
*اصلو ابت تنقلب لينا*
*واديها الفصاحة ياوالينا
*غير خشمها ده شي شغال مافيها يا اخينا*
*ملبسنها بامبرز*
*قالت لما ادور انقلب براي بنقلب*
*وكنكشت لينا*
*امر الله جاها في رقدتها ديك ياوالينا*
سلك كهربا
*ننساك كيف والكلب قال حبوبتكم لسة ما انقلبت؟* وقام جاري…بقدر عاد!!!
والي لقاء
سلك
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