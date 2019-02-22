فوضى وارتباك في أسعار العملات بالسوق الموازي

ضربت حالة من الارتباك والفوضى السوق الموازية لبيع وشراء العملات الأجنبية أمس. وحسب إفادات متعاملين وتجار إنه طرأ ارتفاع كبير في أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية وصولاً إلى 94 جنيهاً، في مقابل وصول سعر الشراء عبر النقد 73 جنيهاً وقال بعضهم حسب صحيفة الإنتباهة إن جهات – لم يكشفوا عنها – تشتري مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ما خلف حالة من الفوضى والاضطراب في التداولات، وما تزال آلية صناع السوق تحتفظ بسعر 47.5 جنيه لشراء الدولار في المصارف التجارية والصرافات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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