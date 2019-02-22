دقيقة و(44) ثانية من قوش

استوقف الصحفيون أمس الأول مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح قوش، لتنويرهم بما حدث داخل الاجتماع بالبرلمان، إلا أنه اشترط لذلك عدم توجيه أي سؤال، والإنصات فقط لما سيقوله، ليأتي تصريحه عما حدث في دقيقة و(44) ثانية فقط حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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