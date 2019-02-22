نواب: تلاميذ شهادة الأساس بالخرطوم مصابون بـ(حالة نفسية) لتأخر الامتحانات

قال نواب بمجلس تشريعي الخرطوم إن تلاميذ شهادة الأساس مصابون بـ(حالة نفسية) نتيجة تأخير موعد الامتحانات إلى منتصف مارس القادم، وطالبوا بمعرفة الأسباب الحقيقية لتأخيرها. في الأثناء قال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم بأن القرار اتخذته الوزارة الاتحادية وتفاجأ به واضطر لتنفيذه، وشدد على أن إعطاء مرتب مجز للمعلم يعتبر (حُلم) تسعى الوزارة لتحقيقه. وقال النائب سليمان ادريس في مداولات حول تقرير وزارة التربية والتعليم حسب صحيفة السوداني أمس، إن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية سيئة ويفضلون بيع الطماطم بدلاً عن التدريس، مشيراً إلى استقالات جماعية وسط المعلمين بسبب ضعف المرتبات، وأضاف “الطلاب في الثانوي لا يعرفون القراءة والكتابة وهذا حصاد الفشل والجهل”.

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم بالولاية عدم وجود اتجاه لخصخصة التعليم، وأضاف أن تحسن العملية التعليمية مرتبط بتوفر المال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)