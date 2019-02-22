(فنجان) قهوة يؤدي إلى حريق هائل بكسلا

شب حريق هائل بمنطقة الراشدين بكسلا، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد النيران في وقت وجيز مما قلل من وقوع خسائر بالأرواح، وأكد مصدر موثوق أن الحريق نتج عن شرارة تناثرت من نار أشعلها شاب لإعداد (فنجان) قهوة، وسرعان ما التهمت النيران أعداداً كبيرة من المنازل لطبيعة المواد المشيدة بها لوجود أسطوانات غاز الطبخ، ولعدم وجود ثقافة الاتصال بالدفاع المدني، لبساطة سكان المنطقة، فقد اتصل أحد المواطنين بمدير المكتب التنفيذي لشرطة الولاية وبدوره أخطر مدير قوات الدفاع المدني، المقدم خالد بافادان الذي أولى الحادث اهتماماً كبيراً وحضرت قواته في فترة وجيزة بالرغم من بعد المسافة بين مكان الحريق الواقع بأقصى الضفة الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالضفة الشرقية، وتمت الاستعانة بعربتي إطفاء لإخماد الحريق، وتزامن ذلك مع زيارة رجل أعمال تركي الجنسية حسب صحيفة آخر لحظة، يعمل مهندساً بمدبغة جلود تخص الشيخ سليمان علي بيتاي، وقدم تبرعات ومعونات مادية للأسر المتضررة. ومن جهتهم ناشد مواطنو المنطقة الجهات المختصة بتوفير عربات إطفاء بالمنطقة تحسباً لحالة الطوارئ بالضفة الشرقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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