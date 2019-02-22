المليشيات المسلحة يعتدون علي نازحات بدارفور

اصيبت كلتوم يحي سليمان و ام الخيرمكي ادم ويحي عمر ادم بجراح في اعتداء من قبل رعاه فيما تعرضت 6 نساء أخريات للضرب بعد احتجازهم لاربعة ساعات في حوادت متفرقة وقعت يوم الخميس بشرق جبل مرة و محلية طويلة بولاية شمال دارفور و افاد شهود ان افرادا من الرعاة علي ظهور الجمال اطلقوا الرصاص علي مجموعة من نساء خرجن ظهر الخميس لجمع الحطب جوار مشروع ابوزيد شرق جبل مرة واوضح الشهود ان اطلاق الرصاص ادى لاصابة كلتوم يحي سليمان بطقل ناري في يدها و ام الخيرمكي ادم بجرح في الراس

بضربة فاس

وفي محلية طويلة بشمال دارفور اصيب امس يحي عمر ادم بكسر في احدى يدية في اعتداء من قبل رعاه بالقرب من هشابة الواقعة جنوب تابت فيما قام افراد اخرون من المليشيات على ظهر عربة لاندكروزر و اخرين علي ظهور الجمال باحتجاز 6 من النساء عند بئر للماء بمنطقة كوتو الواقعة على بعد (5) كلم جنوب تابت صباح الخميس

واكد الشهود ان افراد المليشيا اعتدوا على النساء السته بالضرب المتواصل بالسياط من السابعة صباحا و حتى الحادية عشرة 11 صباحا حيث جري اطلاق سراحهن .