عودة الشيخ إلى شبابه.. حيَّا الله تعالى حسين خوجلي.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتحفني الأخ الدكتور محمد وقيع الله بمقال علق فيه على فيديو ماتع للاستاذ حسين خوجلي حول الحراك الثوري الأخير لشباب السودان، والذي تربع الشيوعيون على قمته بعد أن سطوا عليه ووقفوا على بابه يقبلون من يروقهم ويمنعون من يبغضون!

لست أدري هل أكتب لأعبر عن سعادتي بعودة الحسين معافى بعد رحلة استشفاء خارجية، أم بعودة الباحث الفريد د. محمد وقيع الله الذي حط به الرحال أخيراً أستاذاً في إحدى الجامعات السودانية، بعد اغتراب طويل قضاه بين الجامعات الأمريكية ثم الخليجية أستاذاً في جامعات تلك البلاد؟

طلب الي وقيع الله أن أمنحه زاويتي لهذا اليوم وقبلت بقلب فرح، سيما أنه يكتب عن الحبيب حسين خوجلي.. وكم أنا سعيد بأن يعود وقيع الله إلى بلاده ليذبَّ عن الإسلام بعد أن تطاول عليه كثير من الصغار من شراذم اليسار وبني علمان، فهلا شاركتموني قراءة ما كتب؟

ذات مرة وصف صديقنا الأستاذ إسحاق فضل الله، صديقنا الأستاذ حسين خوجلي، بأنه قنع من دهره أن يصبح مثل أبي الفرج الأصفهاني.

وذلك لمَّا لحظ أنه صرف أكثر همه في الآونة الأخيرة، لتقصِّي أطراف من فن الأغاني السودانية.

ولكن الحمد لله أن صديقنا حسيناً، لم يفرغ لذلك الضرب من الفن، ثنتين وخمسين سنة من عمره، كما فرغ لذلك أبو الفرج، حتى أنتج كتابه التراثي الخالد في أدب الأغاني.

ولكن ها قد آب الشيخ حسين إلى شبابه الأول، ذي المعنى السياسي الباهر؛ حين عرف ثائراً صارماً مسلولاً على الدكتاتورية الأوتوقراطية اليسارية المايوية الإقصائية، ثم على الحكومة الطائفية البائدة، التي تلت ذلك العهد البائد، ومن الطريف أن الشيوعيين المايويين كانوا يصفون حكم الأحزاب السابق لهم أيضاً بوصف العهد البائد!

وحين ظهر الشيوعيون على ظهر الموجة الاحتجاجية الشبابية الأخيرة، انتبه حسين إلى ما يحدق بالوطن من الخطر الأكبر، الذي يتجاهله المحتجون الأبرياء الغاضبون من نظام الإنقاذ، ويتجاهله ــ وربما يجهله أصلاً ــ المترفون المترهلون، من حكام الإنقاذ، وكم ترهل أهل الإنقاذ في العهد الأخير، بينما ذبل سواد الناس!

استمعت إلى حسين في تسجيل له بعث به إلي أحدهم عبر شبكة (واتساب) عاد فيه إلى ثوريته وعقلانيته، واستعاد قدراته على الحدْس اليقظ المتنبِّه لخطر اليسار السوداني، وانتهازيته وقدراته المرموقة على اختطاف الثورات واقتطافها، مع ضالة حجمه وهزاله في أوساط الشعب السوداني؛ ببروليتاريته ومهنييه.

وقد أحسن حسين إذ نبه إلى بثِّ الشيوعيين والبعثيين ومن إليهم، لخطاب مضلل يدعو الشعب إلى عدم الاهتمام بالمآلات المستقبلية؛ اكتفاءً بشعاره (تسقط بس) أي يسقط كل شيء في السودان؛ من الجيش إلى الخدمة المدنية إلى الاقتصاد؛ ما يمهد لدخول عصابات حلفائهم من أمثال عقار ومناوي والحلو وغيرهم من الخوارج.

وسيراً على عادته الخطابية الأدبية التليدة بدا حسين منطقياً مقنعاً جداً؛ إذ نصب لمعارضي طرحه المطالب بطرح معالم البديل القادم مثلاً بليغاً قائلاً: إنه إذا تقدم زيد من الناس لأختك، طالباً يدها؛ هل تتسرع إلى قبول طلبه غاضاً النظر عن خلفية هذا الشخص، متجاهلاً طريقة سلوكه، وعما إذا كان جديراً بتكوين أسرة صالحة مع أختك أم لا؟

والجواب المنطقي الذي افترض حسين صدوره من محاوريه هو النفي، وبه أخذهم إذ قال: كيف ترفضون ذلك المصير المظلم لشخص واحد من أسرتكم، ثم ترتضون به لأمتكم كاملة!

ثم أخذ بهذا المنطق الصالح شخصاً غير صالح؛ هو سكرتير الحزب الشيوعي، المدعو الخطيب؛ الذي سئل بدار الصادق المهدي عن ملمح من ملامح البديل القادم؛ وهو موضوع ربط الدين بالدولة، أو فصله عنها، فأجاب: إن ذلك أمر مؤجل لما بعد سقوط النظام، فسأله حسين حينئذٍ، وهو محق صادق: إن أمتنا لا تؤجل دينها إلى غد، أو إلى أي أجل مبهم؛ ولو حتى إلى حين عقد المؤتمر الدستوري الأسطوري، الذي ظل شعاره مضغة لزجة في لسان الصادق المهدي منذ دهور!

ثم تحدث حسين مستنكراً الشعار الإرهابي، الذي نشره زعانفة اليسار الرعاديد عن نواياهم لدوس الكيزان؛ أي استئصالهم من الوجود، فنبههم إلى أن الكيزان (خشم بيوت)، وأن منهم من يتظاهر معهم، ثم حذرهم من أن القوم الذين استشهد منهم خمسة وعشرون ألفاً في أحراش الجنوب وأنحاء الوطن الأخرى، لا يمكن أن يكون دوسهم يسيراً سهلاً كما تتمنون وتحلمون.

وكان حسين شجاعاً غير مراوغ، حينما ركز نقده على المدعو محمد يوسف المصطفى، الذي نصبه الحزب الشيوعي قديماً ممثلاً له في حركة التمرد ــ قطاع الشمال، ثم نصبه حديثاً قائداً لواجهته التنظيمية، المسماة تجمع المهنيين السودانيين؛ وإنما قلت إن حسيناً كان شجاعاً؛ لأن المذكور إياه يبدو وكأنه مدعوم، دعماً مشبوهاً مريباً، من داخل أروقة النظام، وهو سرٌّ سيكشف عنه التاريخ المخزي، إن لم يكشف عنه الحاضر الأليم.

وقد سخر حسين من المشبوه إياه بأنه يمتطي ظهر حركة غير موجودة أصلاً؛ أي أنه يمتطي حصاناً خرافياً، يريد أن يقتحم به عرين الإنقاذ، ثم سخر من وضع تخيلي؛ هو وضع استيلاء الشيوعيين على السلطة السياسية في السودان، وتعيينهم هذا المشبوه ممثلاً لعلماء الدين، وناطقاً بالفتوى في أمور الدين، ليس من لدن هيئة علماء السودان؛ ولكن من وحي الدهاليز الشيوعية.

لقد أثلج صدري حسين، ونزل كلامه برداً وسلاماً على قلبي، بعد أن كدت أودع فيه ذلك الفتى الثائر النقي الفائر، الذي أشاد به زعيم ثوار شعبان، أحمد عثمان مكي، عليه الرضوان؛ إذ قال: إن هذا الفتي ــ وقد كان حسين طالباً في الثانوية حينها ــ سيكون مصاباً جللاً يهد أركان الطغيان في السودان.

دمت أبداً للحق نصيراً، وأهلاً بك بعد أن عدت معافى، وأهلاً بعودة الشيخ إلى شبابه، ولا نامت أعين الشيوعيين الجبناء.

محمد وقيع الله.