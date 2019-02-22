طابور جميل ولكنه حزين!!.. بقلم حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الجيش

الخليج 365:

> العروض العسكرية لها قبول عالٍ جداً وسط الجماهير، وهي محل إشادة منهم ويحرصون على حضورها.. حتى أن ذلك تطور لدى المواطنين الذين يحضرون تغيير الحرس أمام القصر الجمهوري كل شهر.. فتجدهم يحضرون له من مسافات بعيدة ويحرصون على احضار الأطفال معهم لأنهم الأكثر عشقاً لفنيات العمل العسكري.

> الشرطة السودانية اشتهرت على امتداد عمرها بحسن إجادة العمل الشرطي التدريبي والاستعراضي في البيادة والتشكيلات العسكرية، وفي كل عام يشهد المواطنون لها تخريجات في كلية الشرطة والقانون في الاستادات الرياضية بين استاد الهلال والمريخ بأم درمان واستاد الخرطوم بالطبع في الخرطوم.. ونلاحظ أنهم يتدافعون في أوقات مبكرة حرصاً منهم على الاستمتاع بفنيات هذه الحركات والسكنات العسكرية، وتمتلئ بهم جنبات هذه الاستادات أياً كان التخريج، وأحياناً يرددون السلام الجمهوري مع الضباط المتخرجين ويستمتعون بذلك جداً.

> لكن هذه المرة اتخذت الشرطة من الساحة الخضراء الشهيرة بامكاناتها العالية والتي أصلاً خصصت للقاءات الجماهيرية, اتخذت منها مكاناً لتخريج الدفعة (68) أساسية والتي بلغ عدد المتخرجين فيها (237) ضابطاً فيهم (12) ضابطاً برتبة الملازم من الشقيقة دولة الأردن، خاصة أن الشرطة السودانية متميزة بالعراقة والخبرة والتمكن العسكري وفنياته الدقيقة.. فالعسكرية السودانية كما يقول السعوديون في عبارتهم الشهيرة (ما يحتاج)، فنحن نقول العسكرية الشرطية (ما يحتاج).

> بالطبع شرف الحفل سعادة الأخ المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية والقائد الأعلى لقوات الشرطة في بدلة الشرطة الجميلة (البوشيرت)، وكان شرفاً كبيراً أن يكون حضوراً كما العادة، وأن يتخرج ضباط الشرطة على يديه وبتشريفه، وقد منح نجمة الإنجاز لكلية الشرطة، ووسام التفوق للطالب الأول العام عبد المحسن كمال للتفوق.

> قدم الطلاب استعراضاً رائعاً وجميلاً، ولكن كان الطابور حزيناً مما انعكس على الجو العام للاحتفال حيث ساده الصمت في المدرجات خاصة من أهالي المتخرجين الذين كانوا في سابق عهدهم يشعلون جنبات الميدان فرحاً وتصفيقاً وتهليلاً وتكبيراً ويتفاعلون مع الطابور في كل خطوة يقدمها، وحتى تسليم العلم لم يجد التفاعل معه، ولا لحظة تسليمه أمانة للدفعة (69)، ولم يجد أي تشجيع مما أوضح للناس أن هناك شيئاً غير عادي.

> بالفعل ربما لأن الساحة كبيرة وعطل المايكرفونات في بعض الجهات، فلم تصل أصواتهم لقلب الاحتفال، كذلك الحزن الذي سيطر على الضباط الخريجين لوفاة زميلهم الطالب أحمد مصطفى، والحزن الذي سكن كل الساحة كان له أثره في الجو العام، فجو الفرح والنشوة لم يكن كما كالعادة لكنه أمر الله، وقد تخرج الملازم أحمد ضابطاً شأنه شأن إخوته، ولكن دون أن يفرح به والداه وأهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه.. ولم يكونوا حضوراً وقد أحضر لهم الدعوة أحمد بنفسه، على أمل أن يكون الفرح الأكبر بالساحة الخضراء، ولكن لا يدري أحمد الذي أنهكته الملاريا وأتعبت جسده أنه لن يحضر تخريجه ولن يشارك في طابور تخرجه، لأنه سيكون بين يدي الله لحظتها.. لذا خيم الحزن على الطابور رغم جماله وحسن أداء الخريجين, لكنها إرادة الله ولا اعتراض عليها، ولا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله (إنا لله وإنا إليه راجعون).. رحم الله أحمد واسكنه الجنة وعوضه شبابه بالفردوس الأعلى.. والتعزية لأهله أين حلوا وكانوا، ولأسرته ولوالديه.. والتعزية لرئاسة شرطة السودان وكلية علوم الشرطة والقانون.

> كنا نتوقع أن يسارع الإعلام في الاحتفال بإلصاق صور المرحوم أحمد مصطفى في كل أنحاء الساحة حتى لتكون ذكراه طاغية على المناسبة وتخليداً لذكراه.. كنا نمني أنفسنا بأن نشاهد أحمد في الساحة فالحزن أصلاً قد خيم، ولكن ليكون ضمن الحضور وفي لحظات التخرج، وليدع له الحضور بالرحمة، وأن تصاحب جنبات الساحة صور الطالب المرحوم وهو بالزي الشرطي حتى يكون حضوراً وسط الجماهير, لكن للأسف لم نشاهد ذلك.. لكن ختام الحديث كان الطابور جميلاً رغم بعض الهنات التي لم تترك أثراً سيئاً يكون خصماً على الطابور في لجان الاحتفال, لكن هكذا عودتنا كلية علوم الشرطة والقانون على أن تكون متميزة جداً دوماً.

> التحية لرئاسة الشرطة في قيادتها بدايةً بالفريق أول الطيب بابكر المدير العام والفريق بابكر أحمد حسين النائب العام المفتش العام، ولهيئتي الإدارة والقيادة جميعها، ولحضور الجمهور الذي دائماً مع الشرطة.. وتحية خاصة للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير القائد الأعلى لقوات الشرطة.. وإنا لفراقك يا أحمد لمحزونون.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود).