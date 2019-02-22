اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان يوم السبت بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعقد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان اجتماعها التاسع يوم السبت المقبل بالخرطوم.

وقال رئيس مفوضية ترسيم الحدود د. معاذ تنقو في تصريح لــ (smc) إن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا ستعقد اجتماعها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش قضايا الحدود بين الجانبين مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الأخيرة التي انعقدت باديس أبابا توصلت لمراحل متقدمة في طريق الاتفاق على توصيف الحدود.

وأكد “تنقو” سعيهم إلى الوصول لاكتمال التوصيف النهائي لخط الحدود حتى يتم رفعه لرئيسي البلدين، وذلك من خلال التفاوض المستمر .