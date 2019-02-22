المواصفات تنفي دخول شحنة قمح مصري دون إجراءات فنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت الهيئة السودانية للمواصفات، الخميس، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من دخول شحنة قمح مصري دون إجراءات فنية، وقالت إن الشحنة خضعت للفحص ولن يسمح بالتصرف فيها إلا بعد ظهور النتائج والتأكد من خلوها من أي ملوثات.

وأكدت الهيئة قيامها بأدوارها الرقابية على كل واردات البلاد بما في ذلك الهبات والمنح.

وقال المدير العام للهيئة د. عوض محمد أحمد سكراب، إن شحنة دقيق القمح القادمة من مصر تمت إجراءاتها بواسطة الجمارك بما يعرف بفحص الموقع (أورنيك 10) واستناداً إلى ذلك تم حجزها بالمخازن والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات بواسطة الهيئة بغرض إجراء التحاليل وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح شاملة الملوثات وكل الاختبارات المتعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك الفطريات.

ونوه سكراب إلى أن الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعبوة 2 كيلو دقيق ليست لها علاقة بالرسالة الواردة من مصر، وإنما هي رسالة سابقة وردت هدية من روسيا وخضعت لإجراءات الفحص والتحليل عبر مختبرات الهيئة وثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية.

وطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم تخويف المستهلكين ببث رسائل سالبة وغير مسنودة بمصداقية أو دلائل علمية.

وكالة السودان للأنباء