حركة دبجو ترتب للتحول لحزب سياسي للاستعداد لانتخابات 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد بخيت دبجو، في ترتيبات قيام المؤتمر التأسيسي الخاص بها خلال الفترة القادمة تمهيداً لإعلان تحول الحركة لحزب سياسي .

وقال نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة الأمين السياسي للحركة بحسب (smc) إن جميع قواعد العدل والمساواة بالولايات المختلفة تنخرط حالياً في ترتيبات التحول لحزب سياسي و استعداداً للمرحلة القادمة ، مشيراً إلى أن الحركة تستعد لخوض الانتخابات برؤية تصب في مصلحة البلاد.

وأكد نهار أن الاستحقاق الانتخابى مهم جداً لذلك ينبغي على كافة القوى السياسية الترتيب الجيد لاجتياز المرحلة القادمة و ما يصحبها من متغيرات، مؤمناً على أن الحركة لديها برامج للمساهمة في دفع العملية السياسية بالبلاد .