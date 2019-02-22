حركة دبجو ترتب للتحول لحزب سياسي للاستعداد لانتخابات 2020

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شرعت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد بخيت دبجو، في ترتيبات قيام المؤتمر التأسيسي الخاص بها خلال الفترة القادمة تمهيداً لإعلان تحول الحركة لحزب سياسي .
وقال نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة الأمين السياسي للحركة بحسب (smc) إن جميع قواعد العدل والمساواة بالولايات المختلفة تنخرط حالياً في ترتيبات التحول لحزب سياسي و استعداداً للمرحلة القادمة ، مشيراً إلى أن الحركة تستعد لخوض الانتخابات برؤية تصب في مصلحة البلاد.
وأكد نهار أن الاستحقاق الانتخابى مهم جداً لذلك ينبغي على كافة القوى السياسية الترتيب الجيد لاجتياز المرحلة القادمة و ما يصحبها من متغيرات، مؤمناً على أن الحركة لديها برامج للمساهمة في دفع العملية السياسية بالبلاد .
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