رياضيون شرفاء يصفعون المطبعين.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع تسارع بعض الأنظمة العربية الى التطبيع وسعيها الحثيث لإقامة علاقات مع كيان العدو الغاصب ، ومع تهافت بعض وزراء الخارجية العرب على الجلوس مع رئيس وزراء العدو في طاولة واحدة بل ظهورهم معه عبر وسائل الإعلام في لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية بينهم كمطبعين لايخجلون من ذلك ومع لقاءاتهم بقادة العدو الأمنيين والسياسيين وعلى رأسهم الجزار نتنياهو ليعلنوا معا أنهم دخلوا في مرحلة جديدة وهي إظهار التطبيع علنا وعدم الحياء من ذلك ، ومع قولهم المشترك مع نتنياهو ان العدو الحقيقي والأول لهم معا هو إيران ويلزم التصدي لها ، مع كل هذا السقوط الأخلاقي والسياسي والتسافل العربي الرسمي فإن نقاطا مضيئة تظل تظهر كل مرة لتقول للناس ان الشعوب العربية والمسلمة تقف سدا منيعا أمام محاولات النظام العربي الرسمي الهادفة لجعل التطبيع مع العدو أمرا واقعا ، ومع كل سقوط رسمي تظهر مشاعل شعبية تنير درب الرافضين للتطبيع ويسجل بعض احرار الأمة مواقف من نور وهم يصفعون النظام الرسمي العربي قبل صفعهم الصهاينة برفضهم المطلق لاي مظهر من مظاهر التطبيع ،وتقف هنا اجلالا واكبارا لشباب عرب مثلوا بلدانهم في بطولات رياضية عالمية كبري وكانوا على وشك بلوغ مراتب عالية من المنافسة بل بعضهم من كان يتنافس على الكاس والميداليات الذهبية لكنهم ركلوا كل ذلك ولم يعبأوا به وفازوا بالشرف والكرامة وانسحبوا من مواجهة لاعبين إسرائيليين ليقولوا للعالم اجمع اننا نسعى للفوز بالبطولات وتسجيل الانتصارات وحصد الذهب لكن تبقى القدس حاضرة في وجداننا ومقدمة علي مكاسبنا وما نحصل عليه من جوائز ،ولن نعترف مطلقا بإسرائيل ولن نقبل بالتباري معها وليس هناك اكبر من عزنا وشرفنا ومجدنا المتمثل في القدس والمقدسات .

من هؤلاء الأبطال الكرام لاعب الجودو الكويتي السبتي الذي رفض اللعب مع إسرائيليين وآثر الانسحاب والخسارة على أن يدنس مواقفه وتاريخه بما يفعله بعض حكامنا العرب بلا حياء ولا شرف ولاكرامة.

الفتي الكويتي البطل خسر لقبا دوليا وكسب شرفا وحبا في قلوب ملايين الاحرار وأعلن موقفه العظيم في هاشتاق شهير يغرد فيه كثيرون ويتابعه اضعافهم وهو

#كويتيون_ضد_التطبيع

وهذا الموقف يمثل حقا نبض الشارع العربي ويعتبر خير رد علي المطبعين وصفعة على وجوههم القميئة.