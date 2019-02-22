الاتحاد : الصاوي سيكون في كشف المريخ في اول ايام التسجيلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مازن ابوسن مستشار رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم إن السماني الصاوي سينضم مجددا لكشف المريخ عائدا من إعارة نادي الاتحاد الليبي في أول يوم للتسجيلات الصيفية المقبلة التي سيحدد بداية انطلاقه مجلس الاتحاد في بداية الشهر القادم مارس حيث سيتمكن نادي المريخ من استعادة صلاحية الولوج إلى السيستم بعد انتهاء عقوبة الفيفا المفروضة عليه في هذا الخصوص..

وأوضح أنه مع فتح السيستم في أول يوم للتسجيلات يستوجب على مندوب المريخ المسؤول عن السيستم طلب شهادة النقل من نادي الاتحاد الليبي الذي سيقوم بدوره بارسالها عبر النظام وستكون الخطوة الأخيرة اعتماد الاتحاد العام لإجراء وعودة السماني مجددا لصفوف المريخ وأن كل هذه الخطوات تتم الكترونيا..

وقال مازن انه ودكتور شداد حاولا اقناع الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال مشاركتهم الأخيرة في احتفالات الكاف بالسنغال بإرسال البطاقة خارج السيستم الا أنهم أصروا على تنفيذ عقوبة الفيفا على المريخ خاصة بعد تعقد القضية بسبب خطاب الاستفسار الذي بعثه الأمين العام أبو جبل للفيفا الذي رد بضرورة استكمال المريخ العقوبة في مارس..

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