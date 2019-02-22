إطلاق سراح جميع معتقلي موكب الرحيل من القوى السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت أجهزة الأمن السودانية سراح جميع معتقلي موكب الرحيل من القوى السياسية البالغ عددهم نحو ستة وعشرين معتقلا.

ومن بين الذين أطلق سراحهم نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق، وسارة نقد الله أمين عام الحزب وصديق الصادق المهدي، بالإضافة إلى كوكبة من القياديين في حزب البعث والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين.

وكان المعتقلون لحظة اعتقالهم بمسجد فاروق بالخرطوم تأهبا للمشاركة في موكب الرحيل بمشاركة قادة القوى السياسية المعارضة والذي انطلق في تظاهرات واسعة مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، قد أعلن عن مظاهرات تنطلق من عدة مواقع بالعاصمة، وتتجه في موكب يتقدمه قادة القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بجانب قيادات المهنيين.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر من العام الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء وسوء الأحوال المعيشية، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق إحصاءات حكومية.

سكاي نيوز