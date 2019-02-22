مشاركة واسعة في موكب الرحيل بوسط الخرطوم.. وخروج مظاهرات ببورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رغم الحشود الأمنية الكثيفة منذ مساء الاربعاء واغلاق كل المداخل لوسط الخرطوم مع اغلاق المحال التجارية قبل ساعات من انطلاق المظاهرات في الواحدة ظهرا ورغم اعتقال كل قيادات الاحزاب والرموز السياسية التي تجمعت بالقرب من جامع فاروق إلا أن الثوار استطاعوا ان يخترقوا الحواجز وفشلت قوات الامن في صد سيل جموع المواطنين المطالبين برحيل النظام حيث شهدت وسط الخرطوم الخميس 21 فبراير 2019م مظاهرات قوامها الالاف حيث لبى المواطنون دعوة تجمع المهنين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بالخروج في موكب الرحيل وتجمع المواطنون في كل من صينية القندول وميدان جاكسون والسوق العربي وشارع الجمهورية وموقف المواصلات بالقرب من استاد الخرطوم وقد تعاملت قوات الأمن بعنف مفرط مع المواطنين العزل وقامت بضربهم واطلاق الغازات المسيلة للدموع واعتقلت المئات من بينهم فتيات وسيدات، كما اعتقلت القيادات السياسية المشاركة في هذا الموكب، والقيادات التي تم اعتقالها هي: مريم الصادق، سارة نقد الله، محمد المهدي حسن، صديق الصادق المهدي، مصباح احمد محمد، محمد مختار الخطيب، محمد وداعة، يحيي الحسين، محمد فاروق، معاوية شداد ، حامد علي نور، محمد يوسف المصطفي، احمد شاكر ، هادية حسب الله ، فتحي نوري، منتصر الطيب، ابراهيم طه ايوب.

ومن ناحية اخرى شهدت معظم أحياء العاصمة الاخرى مظاهرات متزامنة مع مظاهرات وسط الخرطوم في حي البوستة بسوق امدرمان ، وفي بري، أمبدة ، الحاج يوسف، السجانة، الشجرة، الثورة، وشمبات، ودنوباوي، .

أما في مدن السودان الأخرى فقد شهدت مدينة بورتسودان مظاهرات ضخمة منددة ببيع وخصصة ميناء بورتسودان وفصل مدير مدير الموانى امس بعد رفضه على توقيع عقد بيع الميناء والخصخصة كما قام نفذ العاملون اعتصاما برئاسه هيئه المواني البحرية بورتسودان.

وشهدت مدينة ودمدني مظاهرات كبيرة اليوم الخميس وشهد اليوم الخميس أول مواكب الرحيل بالشمالية بكرمة البلد سوق البرقيق، وخرج ايضا مواطنو اربجي في تظاهرات.