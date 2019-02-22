هاجم وزير الصحة بروفيسور مأمون حميدة، منتقدي الخدمات الصحية بالخرطوم، وقال إن (90%) من النقد يصدر من أشخاص خارج السودان، وأضاف “مابضيع زمني فيهم”، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية لا ترغب في العمل بالقطاع الحكومي وتفضل الخاص.
وقال حميدة في تقرير وزارته أمام تشريعي الخرطوم ، إنه لا يمتلك خدمة تطبيق التراسل الفوري عبر الهواتف “واتساب”، ووصف النقد الموجه لوزارته بـ”العبيط”.
في السياق، اعتبر رئيس المجلس، أن بعض حديث وزير الصحة (تفلُت) وكشف أنه مرر رسالة إلى الوزير أثناء الجلسة يسأله: (هل تريد التعقيب على حديث النواب أم ستُفلت؟)، وأضاف: “بعد موافقته تم إعطاؤه الفرصة للرد”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تشريعي الخرطوم يصف حديث حميدة بـ”المتفلت” وحميدة : لاامتلك واتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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