صرف الجنيه السوداني يواصل الانهيار مقابل سعر الدولار .. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة...

يستمر الجنيه السوداني تدهوره منذ أسابيع قليلة بنسب تاريخية لم تسجل خلال الفترة الماضية ليصل الى ادنى مستوياته وسط توقعات باستمرار التراجع في الفترة القليلة القادمة وفق مصادر موقع اخبار السودان .

ووفق بيانات موقع اخبار السودان فقد ارتفع سعر صرف الدولار في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الجمعة على الرغم من إغلاق وتوقف تجار السوق الموازي بسبب عطلة الجمعة غير ان التعاملات خارج السوق أظهرت ارتفاع للعملة الامريكية ليبلغ صرف الدولار امام الجنيه السوداني 74 جنيها نقدا.

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 22\02\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد