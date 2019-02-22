صرف الجنيه السوداني يواصل الانهيار مقابل سعر الدولار .. ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة...

يستمر الجنيه السوداني تدهوره منذ أسابيع قليلة بنسب تاريخية لم تسجل خلال الفترة الماضية ليصل الى ادنى مستوياته وسط توقعات باستمرار التراجع في الفترة القليلة القادمة وفق مصادر موقع اخبار السودان .
ووفق بيانات موقع اخبار السودان فقد ارتفع سعر صرف الدولار في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الجمعة على الرغم من إغلاق وتوقف تجار السوق الموازي بسبب عطلة الجمعة غير ان التعاملات خارج السوق أظهرت ارتفاع للعملة الامريكية ليبلغ صرف الدولار امام الجنيه السوداني 74 جنيها نقدا.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 22\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|74.00 جنيه
|الريال السعودي
|19.70 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|22.68 جنيها
|اليورو
|82.40 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|95.89 جنيه
|الجنية المصري
|4.32 جنيه
|الريال القطري
|19.97 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الجمعة 22\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|90.00
|الريال السعودي
|22.40
|الدرهم الاماراتي
|24.54
|اليورو
|94.00
|الجنيه الاسترليني
|98.00
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