متابعة رئاسية حول التحقيقات في وفاة معلم خشم القربة

وكالات – شدّد نائب رئيس الجمهورية، عثمان يوسف كبر، على أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم جبر الضرر للذين تقدموا بشكاوى للمفوضية خلال الأحداث الأخيرة، واطلع على نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية حول وفاة “معلم خشم القربة”.
وأمن لدى لقائه يوم في القصر الرئاسي بالخرطوم، رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، إيمان فتح الرحمن، على دعم الدولة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وضرورة استقلاليتها بما يمكنها من القيام بدورها كاملاً دون تدخل من أي جهة.
وقالت رئيسة المفوضية، إيمان فتح الرحمن، في تصريحات صحافية، بأنها قد أطلعت نائب الرئيس، على نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي كونتها المفوضية حول وفاة “معلم خشم القربة”.
وأضافت “اللقاء تناول موقف الهيئات الأممية من الأحداث الأخيرة، والتقارير التي رفعتها المفوضية للمفوض السامي والخبير المستقل لحقوق الإنسان”.
وأشارت فتح الرحمن، إلى ترتيبات زيارة وفد المفوضية إلى جنيف السويسرية في الرابع من مارس المقبل.
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