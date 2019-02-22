القبض على شبكة إجرامية بينهم امراة تقوم بتزييف العملات النقدية بالسوق العربي وسط الخرطوم

تمكنت دائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في فرعية وسط الخرطوم من القبض على شبكة إجرامية تقوم بتزييف العملات النقدية تقدر قيمتها بأكثر من (21) مليون جنيه والقبض على (7) من المتهمين بينهم امرأة بالسوق العربي وبحري ومنطقة صالحة غربي أمدرمان .

حيث وقف على الإنجاز مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة إبراهيم عثمان ومدير دائرة الجنايات اللواء شرطة ياسر البلال ومدير دائرة المباحث اللواء شرطة خالد مهدي ومدير العمليات بالمباحث ووفد من مسئولي البنك المركزي.