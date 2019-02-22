القبض على شبكة إجرامية بينهم امراة تقوم بتزييف العملات النقدية بالسوق العربي وسط الخرطوم

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تمكنت دائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في فرعية وسط الخرطوم من القبض على شبكة إجرامية تقوم بتزييف العملات النقدية تقدر قيمتها بأكثر من (21) مليون جنيه والقبض على (7) من المتهمين بينهم امرأة بالسوق العربي وبحري ومنطقة صالحة غربي أمدرمان .
حيث وقف على الإنجاز مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة إبراهيم عثمان ومدير دائرة الجنايات اللواء شرطة ياسر البلال ومدير دائرة المباحث اللواء شرطة خالد مهدي ومدير العمليات بالمباحث ووفد من مسئولي البنك المركزي.
وتفيد متابعات (إعلام شرطة ولاية الخرطوم) أنه إثر معلومات توافرت لفرعية وسط الخرطوم عن تداول عملة نقدية مزيفة بمنطقة السوق العربي وبمراقبة الموقع تم القبض على المتهمة الأولى عند تسليمها لمبالغ نقدية لإحدى الصرافات بغرض تحويلها لإحدى الولايات وبالتحري الدقيق أقرت باستلامها المبلغ من المتهم الأول بمنطقة بحري وبالإرشاد تم القبض على المتهم وبحوزته كميات من العملات المزيفة وبالتحري الدقيق أقر باستلامه للعملة المزيفة من المتهم الثالث حيث يقوم باستبدال العملة الحقيقية (5) آلاف بأخرى مزيفة بقيمة مالية أعلى (10) آلاف من صاحب تحويلات نقدية حيث تم القبض عليه، مرشداً على المتهم الرابع بمنطقة الفتيحاب وبموجب كمين محكم تم القبض عليه وبحوزته أكثر من (11) مليون من العملات المزيفة وبالتحري معه أرشد إلى المتهم الرئيسي بمنطقة صالحة غربي أمدرمان والذي تم القبض عليه وبحوزته مبالغ مزيفة، حيث أرشد إلى المتهم السادس بمنطقة الصالحة وبتفتيش المنزل تم العثور على ماكينة تصوير، إسكنر ملونة، لابتوب، أحبار ملونة ومعدات عملية التزييف والقبض على المهندس المختص بإعداد برامج الطباعة والذي كان يمارس عمله بالموقع.
تم فتح بلاغ تحت المادة (117) من القانون الجنائي توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
وأكد الفريق شرطة إبراهيم عثمان عبد الرحيم مدير شرطة ولاية الخرطوم قدرة الشرطة على كشف معظم الجرائم الواقعة ضد النفس والمال والممتلكات وحماية الاقتصاد الوطني من جرائم التزييف والتزوير وضبط الخارجين عن القانون، مشيداً بإنجاز فرعية الخرطوم ودورها في تحقيق الطمأنينة العامة.
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