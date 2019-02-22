وأشاد الوزير لدى لقائه بمكتبه اليوم بوزير الداخلية رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام للقلب دكتور أحمد بلال ومدير المستشفى دكتور جاكي مو، بالدور الكبير الذي يقوم به المركز بالبلاد، مشيرا إلى زيارته للمركز في مقبل الأيام.
وقال الوزير إن المركز يساعد في تقديم خدمات أمراض القلب وإجراء العمليات بالمجان، مما يسهم في توطين العلاج بالداخل والتوسع في خدمات الرعاية الصحية بالبلاد، مؤكدا على استمرار التعاون الإيطالي وحل العقبات فضلا عن تدريب الكوادر الطبية.
من جانبه أكد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام للقلب دكتور أحمد بلال أن المركز يخدم البلاد والدول المجاورة.وكشف بلال أن المركز يجري 3 – 4 عمليات في اليوم، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مستشفى بنيالا للأطفال يقوم أيضا بعمليات القلب مجاناً.
وأوضح بلال أن الحكومة تساهم بدفع مبلغ مالي سنوياً في إجراء العمليات بالمجان ومبلغ 8 ملايين يورو من منظمة الطوارئ الإيطالية.
وفي السياق أكد مدير المستشفى دكتور جاكي مو، مواصلة التعاون بين السودان وإيطاليا، مضيفا أن تدريب الكوادر البشرية يعتبر من أولى أولويات عملهم بالبلاد، مشيرا لحرصه على تقديم الخدمات الطبية بالصورة المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخير النور يعلن مواصلة الدعم لمستشفى السلام للقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.