ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- الرئيس يدعو لدور فاعل للمرأة السودانية
- الرئيس: أثق في لجنة تقصي الحقائق
- رئيس الجمهورية يوجه بإعلاء مصالح البلاد
- مجلس الوزراءيوجه بحفظ حقوق العاملين بالميناء الجنوبي
- الدرديري يستقبل رئيس برلمان إفريقيا الوسطى
- والي البحر الأحمر يؤكد اهتمامه بقضية الميناءالجنوبي
- انعقاد اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية بالأربعاء
- وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس الأدوية والسموم
- الخيرالنور يعلن مواصلة الدعم لمستشفى السلام للقلب
- مجلس الوزراءيوجه بحفظ حقوق العاملين بالميناء الجنوبي
- هبوط طائرة قطرية بسلام بمطار الخرطوم لعطل مفاجئ
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- انعقاد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان يوم السبت بالخرطوم
- مبعوث قطري يزور الخرطوم لتسريع تفاوض سلام دارفور
- الرئيس التونسي يتمنى تجاوز السودان للأزمة الإقتصادية في أقرب وقت
- العدل والمساواة بقيادة دبجو ترتب للتحول لحزب سياسي
- الشرطة تلقي القبض على شبكة تزييف عملات بالخرطوم
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- مدير قطاع التعليم يرافقه معتمد محلية طوكر تفقدا على سير إمتحانات شهادة الأساس
- معتمد محلية طوكر وأمين ديوان الزكاة بالمحلية يشهدان توزيع مشاريع إنتاجية لأسر الشهداء والأسر المتعففة
- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان يترأس الإجتماع الذي ضم إتحاد عمال الولاية والقيادات النقابية لمناقشة قضايا العمال
- وزير المالية والقوى العاملة رئيس مجلس أمناء صندوق رعاية الطلاب بالولاية يؤكد دعم حكومة الولاية لبرامج ومشروعات الصندوق
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم يلتقي بمكتبه بالقصر الجمهوري حسين يس حمد ويستمع إلى تنوير عن سير نفير الولاية
- وزير العمل والاصلاح الاداري رئيس لجنة القوي السياسية بحر ادريس ابوقردة في حضور والي الولاية بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يلتقي القوي السياسية ويقدم تنوير عن اسباب الازمة
- والى غرب دارفور بالإنابة يلتقي الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المركزي دكتور ادريس سليمان ويستمع إلى اغراض الزيارة
- الوالي بالإنابة يشيد بالتعاون والتنسيق الكبير للشعبي ومجلس احزاب الوفاق مع حكومة الولاية
- المؤتمر الشعبي يعقد لقاءا تنويرا بحضور الامين السياسي للحزب
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية بولاية النيل الابيض فى الثانى من مارس
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تؤكد رعايتها لمخرجات الاجتماع التنسيقي الثالث لمؤسسات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية
- معتمد محلية كوستي الجزولى هاشم الجزولي يتفقد عدد من مراكز امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالمحليه
- مدير تعليم الاساس بمحلية ام رمتة يؤكد ان امتحانات شهادة الاساس مضت بصورة طيبة وفق ما خطط لها
- منسق الدفاع الشعبي بمحلية تندلتي يوجه بتفعيل الهياكل ومراجعة الاداء بالكتيبة 45 (أ) بسليمه
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي الولاية بالانابة يوجه بتسريع الخطى لتكملة مبنى مستشفى الحوادث الجديد .
- وزير التربية والتوجيه ممثل الوالي يؤكد اهتمام الوزارة بكل قضايا المجتمع خاص التعليم العام في الريف .
- انطلاقة المسح الميداني لحصر الاطفال المشردين باسواق مدينة الفاشر والمعسكرات توطئة لاعادتهم الى اسرهم
- مدينة الفاشر تشيع فقيد الولاية الاستاذ / عبد العزيز عبد الله البنجاوي ، تقدمهم وزير النبي التحتية والتنمية العمرانية الوالي بالانابة .
- معتمد محلية مليط يصدرقراراً قضى بتشكيل اللجنة العليا للاشراف علي امتحانات الشهادة الثانوية بمحلية مليط للعام الدراسي 2019 م
- جهاز تشغيل الخريجين يختتم الدورة التدريبية لادارة المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال
شبكة الشروق نت
- البشير يوجه بالتعاون مع لجنة التقصي حول الاحتجاجات
- الدرديري: أمريكا أكدت رغبتها في المضي قدماً بالحوار
- الأمم المتحدة: وصول أكثر من ألفي نازح لمخيم "عطاش"
- الخارجية الهندية تعلن تدريب 46 دبلوماسياً سودانياً
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- برلمانيات تشريعي كردفان تساهم في دعم مركز غسيل الكلي بام. روابة
- المدير الفني لشركة وي يؤكد ان حوسبة الوحدات حكومية يساهم في تدوال المستندات إلكترونياً لتطوير المؤسسات
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يلتقي منسوبي الغابات في اطار تنسيق الجهود وتوحيد الرؤي
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يشهد بمحلية الأضية مؤتمر الحزب ويعد بدعم مشروعات التنمية
ـ وزير التربية والتوجيه بالولاية يترأس إجتماع اللجنة العليا للإعداد لإمتحانات الشهادة السودانية
ـ معتمد محلية الفولة يلتقي وفد منطقة الدبكر أم كدادة برئاسة ناظر عموم الفلايتة واللقاء يبحث قضية مياه الشرب
ـ معتمد محلية أبيي والمدير التنفيذي للمحلية يتفقدان محطة مياه المجلد ووكيل الشركة المنفذة يؤكد إكتمال العمل بالمحطة خلال الأيام القليلة المقبلة
ـ الإدارة الأهلية بمحلية أبيي تعقد مؤتمراً بمنطقة الستيب حول الفصل في قضايا القتل والنزاعات وتطوير وتصحيح العرف الأهلي
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يدعو اتحاد المرأة للتركيز علي القضايا والثوابت الوطنية القومية
- رئيس الجمهورية يجدد ثقته في لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث الاخيرة برئاسة وزير العدل
- رئيس الجمهورية يعبر عن ثقته في قدرة الدبلوماسية علي التصدى لقضايا الوطن في كافة المحافل
- الخير النور يعلن مواصلة الدعم لمستشفى السلام للقلب
- توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ديوان الزكاة الاتحادي ومؤسسة سند الخيرية
- مجلس الوزراء يوجه بحفظ حقوق العاملين بالميناء الجنوبي
- كبر يطلع على مسار خطوات تنفيذ العمل بمستشفى سرطان الأطفال ٧٩٧٩ المجانى
صحيفة أخبار اليوم:
- في تطورات مفاجئة : إجتماعات مكثفة للبشير اليوم وتغييرات كبيرة قادمة .
- البشير يطلع المكتب القيادي لحزبه بالتغييرات المرتقبة ومصادر عليمة تكشف معلومات مثيرة لـ«أخبار اليوم»
- توقعات بخطاب هام للبشير والدعوة لاجتماعه بالأحزاب المشاركة والمعارضة والشخصيات القومية شملت الصادق المهدي والخطيب .
- المواصفات تنفي دخول شحنة الدقيق المصرية بدون إجراءات .
صحيفة الوطن:
- الرئيس يستدعي الولاة والوزراء لإجتماع طارئ اليوم
- "المواصفات" تخضع شحنة الدقيق المصري للفحص
- اتحاد العمال: لا تفريط في حقوق العاملين بميناء بورتسودان
- توجيه بضبط تعرفة المواصلات بالخرطوم وتطوير المواقف
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.