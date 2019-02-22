ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- الرئيس يدعو لدور فاعل للمرأة السودانية

- الرئيس: أثق في لجنة تقصي الحقائق

- رئيس الجمهورية يوجه بإعلاء مصالح البلاد

- مجلس الوزراءيوجه بحفظ حقوق العاملين بالميناء الجنوبي

- الدرديري يستقبل رئيس برلمان إفريقيا الوسطى

- والي البحر الأحمر يؤكد اهتمامه بقضية الميناءالجنوبي

- انعقاد اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية بالأربعاء

- وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس الأدوية والسموم

- الخيرالنور يعلن مواصلة الدعم لمستشفى السلام للقلب

- مجلس الوزراءيوجه بحفظ حقوق العاملين بالميناء الجنوبي

- هبوط طائرة قطرية بسلام بمطار الخرطوم لعطل مفاجئ

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- انعقاد لجنة ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان يوم السبت بالخرطوم

- مبعوث قطري يزور الخرطوم لتسريع تفاوض سلام دارفور

- الرئيس التونسي يتمنى تجاوز السودان للأزمة الإقتصادية في أقرب وقت

- العدل والمساواة بقيادة دبجو ترتب للتحول لحزب سياسي

- الشرطة تلقي القبض على شبكة تزييف عملات بالخرطوم

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- مدير قطاع التعليم يرافقه معتمد محلية طوكر تفقدا على سير إمتحانات شهادة الأساس

- معتمد محلية طوكر وأمين ديوان الزكاة بالمحلية يشهدان توزيع مشاريع إنتاجية لأسر الشهداء والأسر المتعففة

- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان يترأس الإجتماع الذي ضم إتحاد عمال الولاية والقيادات النقابية لمناقشة قضايا العمال

- وزير المالية والقوى العاملة رئيس مجلس أمناء صندوق رعاية الطلاب بالولاية يؤكد دعم حكومة الولاية لبرامج ومشروعات الصندوق

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم يلتقي بمكتبه بالقصر الجمهوري حسين يس حمد ويستمع إلى تنوير عن سير نفير الولاية

- وزير العمل والاصلاح الاداري رئيس لجنة القوي السياسية بحر ادريس ابوقردة في حضور والي الولاية بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يلتقي القوي السياسية ويقدم تنوير عن اسباب الازمة

- والى غرب دارفور بالإنابة يلتقي الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المركزي دكتور ادريس سليمان ويستمع إلى اغراض الزيارة

- الوالي بالإنابة يشيد بالتعاون والتنسيق الكبير للشعبي ومجلس احزاب الوفاق مع حكومة الولاية

- المؤتمر الشعبي يعقد لقاءا تنويرا بحضور الامين السياسي للحزب

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية بولاية النيل الابيض فى الثانى من مارس

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تؤكد رعايتها لمخرجات الاجتماع التنسيقي الثالث لمؤسسات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية

- معتمد محلية كوستي الجزولى هاشم الجزولي يتفقد عدد من مراكز امتحانات شهادة مرحلة الاساس بالمحليه

- مدير تعليم الاساس بمحلية ام رمتة يؤكد ان امتحانات شهادة الاساس مضت بصورة طيبة وفق ما خطط لها

- منسق الدفاع الشعبي بمحلية تندلتي يوجه بتفعيل الهياكل ومراجعة الاداء بالكتيبة 45 (أ) بسليمه

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والي الولاية بالانابة يوجه بتسريع الخطى لتكملة مبنى مستشفى الحوادث الجديد .

- وزير التربية والتوجيه ممثل الوالي يؤكد اهتمام الوزارة بكل قضايا المجتمع خاص التعليم العام في الريف .

- انطلاقة المسح الميداني لحصر الاطفال المشردين باسواق مدينة الفاشر والمعسكرات توطئة لاعادتهم الى اسرهم

- مدينة الفاشر تشيع فقيد الولاية الاستاذ / عبد العزيز عبد الله البنجاوي ، تقدمهم وزير النبي التحتية والتنمية العمرانية الوالي بالانابة .

- معتمد محلية مليط يصدرقراراً قضى بتشكيل اللجنة العليا للاشراف علي امتحانات الشهادة الثانوية بمحلية مليط للعام الدراسي 2019 م

- جهاز تشغيل الخريجين يختتم الدورة التدريبية لادارة المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال

شبكة الشروق نت

- البشير يوجه بالتعاون مع لجنة التقصي حول الاحتجاجات

- الدرديري: أمريكا أكدت رغبتها في المضي قدماً بالحوار

- الأمم المتحدة: وصول أكثر من ألفي نازح لمخيم "عطاش"

- الخارجية الهندية تعلن تدريب 46 دبلوماسياً سودانياً

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- برلمانيات تشريعي كردفان تساهم في دعم مركز غسيل الكلي بام. روابة

- المدير الفني لشركة وي يؤكد ان حوسبة الوحدات حكومية يساهم في تدوال المستندات إلكترونياً لتطوير المؤسسات

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يلتقي منسوبي الغابات في اطار تنسيق الجهود وتوحيد الرؤي

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يشهد بمحلية الأضية مؤتمر الحزب ويعد بدعم مشروعات التنمية

ـ وزير التربية والتوجيه بالولاية يترأس إجتماع اللجنة العليا للإعداد لإمتحانات الشهادة السودانية

ـ معتمد محلية الفولة يلتقي وفد منطقة الدبكر أم كدادة برئاسة ناظر عموم الفلايتة واللقاء يبحث قضية مياه الشرب

ـ معتمد محلية أبيي والمدير التنفيذي للمحلية يتفقدان محطة مياه المجلد ووكيل الشركة المنفذة يؤكد إكتمال العمل بالمحطة خلال الأيام القليلة المقبلة

ـ الإدارة الأهلية بمحلية أبيي تعقد مؤتمراً بمنطقة الستيب حول الفصل في قضايا القتل والنزاعات وتطوير وتصحيح العرف الأهلي