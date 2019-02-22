قيادي برلماني في الحزب الحاكم : الدولة كادت أن تنهار جراء المظاهرات

كشف قيادي برلماني في الحزب الحاكم ان الدولة كادت ان تنهار بسبب المظاهرات المندلعة منذ ديسمبر الماضي . وتفصيلا , قال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني والبرلماني عبد الجليل النذير الكاروري، إن الدولة كادت أن تنهار جراء المظاهرات. وذكر الكاروري “إذا امتنع المؤتمر عن النظر في مسألة الحكومة الانتقالية إبان الحوار لأنه كان (مرتاح) فهو الآن مضغوط (بعد الحاصل الآن) وعليه أن يقبلها كجند للنقاش” حسب صحيفة الإنتباهة.

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