السودان يحتجز شحنة دقيق هدية من مصر ويخضعها للفحص الفني

أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، احتجاز شحنة دقيق، عبارة عن منحة من مصر؛ لغرض الإجراءات الفنية، تخوفًا من احتوائها على نسبة عالية من فطر ”الإرغوت“ المسبب في أقصى حالاته لمرض السرطان.
وقالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الحكومية، في بيان، إنها تخضع شحنة ”دقيق قمح“ أهدتها مصر للسودان للإجراءات الفنية، قبل اتخاذ قرار بدخولها إلى البلاد.
فيما أكد ”عوض سكراب“، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أنه ”لن يسمح بالتصرف في شحنة الدقيق، إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات، والتأكد من خلوها من أية ملوثات ومطابقتها للمواصفات“، وفق البيان ذاته.
وخلال الأيام الماضية، نقلت وسائل إعلام سودانية ومصرية أن شحنة من الدقيق وصلت الخرطوم على متن شاحنات، تمثل هدية من مصر إلى السودان، لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين؛ أدت إلى قيام احتجاجات شعبية مستمرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي.
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