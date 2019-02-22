السودان والصين تحتفلان بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما

حتفل السودان والصين أمس الخميس بمرور 60 عاما على تاسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما ، بحضور ممثلين للحكومة السودانية وأعضاء السفارة الصينية بالخرطوم والجالية الصينية بالسودان.

وحضر مراسم الاحتفال الذى أقيم بقاعة الصداقة بالخرطوم فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالسودان وعوض الجاز مسؤول ملف العلاقات مع الصين بالحكومة السودانية والسفير الصيني بالخرطوم ما شين مين.

وقال فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني ، فى كلمته خلال الاحتفال "نجتمع اليوم لإحياء ذكرى إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين السودان والصين ، وهو حدث تاريخي وذات دلالات عميقة".

وأضاف " تجد العلاقة الرعاية من قيادة البلدين ، ويولى المؤتمر الوطني اهتماما خاصا بعلاقاته مع الحزب الشيوعي الصيني ".

وأكد دعم السودان لسياسة صين واحدة ووحدة أراضى الصين وعدم التدخل فى الشأن الداخلي للصين.

وجدد حرص الحكومة السودانية على تشجيع الوجود الصيني فى السودان ، وتقديم كافة التسهيلات.

ومن جانبه قال السفير الصيني بالخرطوم ما شين مين ، فى كلمة خلال الاحتفال " لقد أسهمت الرعاية الشاملة لقيادتي البلدين فى تطور العلاقات الصينية السودانية تطورا مستقرا وسليما ومستمرا على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي" .

وأضاف " على مدى ٦٠ عاما أبدت الصين التزاما صارما بمساندة السودان ودعم تنميته وتحقيق الرفاه والسعادة للشعب السوداني ، وظلت الصين ملتزمة بالعمل المخلص مع السودان وتحقيق التقارب وايلاء اهتمام متعاظم للتنمية فى السودان ، وظلت تقدم كل ما في وسعها من المساعدة والمعونة إلى السودان في مجالات الصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية ".

يذكر أن الصين و السودان اقاما العلاقات الدبلوماسية بينهما في 4 فبراير 1959.