تلويح واشنطن بقائمة الإرهاب.. هل يدفع السودان لتخفيف قمع الاحتجاجات؟

وربما كانت الولايات المتحدة هي العامل الذي جعل قائمة ضحايا شهرين من الاحتجاجات قليلة مقارنة بمظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 التي استمرت أياما قليلة. وحينها لم يكن ثمة حوار بين البلدين فسقط 85 قتيلا بحسب الحكومة، و200 قتيل وفقا لمنظمات حقوقية.

والآن وفي ظل الحوار مع واشنطن أكثر ما تخشاه الخرطوم، التي تطمح لخروجها من قائمة الإرهاب هذا العام، سقوط المزيد من القتلى لترتفع قائمتها التي تحوي 32 قتيلا، وقائمة الحقوقيين والمعارضة التي تضم 51 قتيلا.

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ عام 1997، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لحين الإيفاء بحزمة اشتراطات متعلقة بخمسة مسارات منها حقوق الإنسان والحريات الدينية.