تلويح واشنطن بقائمة الإرهاب.. هل يدفع السودان لتخفيف قمع الاحتجاجات؟

كانت المظاهرات الجديدة التي خرجت يوم الخميس في الخرطوم تحت شعار "موكب الرحيل" اختبارا للسلطات في تعاملها مع المحتجين بعد ساعات من تحذيرات أميركية من أن العنف المفرط لقمع الاحتجاجات سيهدد إزالة السودان من قائمة الإرهاب.
وربما كانت الولايات المتحدة هي العامل الذي جعل قائمة ضحايا شهرين من الاحتجاجات قليلة مقارنة بمظاهرات سبتمبر/أيلول 2013 التي استمرت أياما قليلة. وحينها لم يكن ثمة حوار بين البلدين فسقط 85 قتيلا بحسب الحكومة، و200 قتيل وفقا لمنظمات حقوقية.
والآن وفي ظل الحوار مع واشنطن أكثر ما تخشاه الخرطوم، التي تطمح لخروجها من قائمة الإرهاب هذا العام، سقوط المزيد من القتلى لترتفع قائمتها التي تحوي 32 قتيلا، وقائمة الحقوقيين والمعارضة التي تضم 51 قتيلا.
ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ عام 1997، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لحين الإيفاء بحزمة اشتراطات متعلقة بخمسة مسارات منها حقوق الإنسان والحريات الدينية.
ويكتسب تهديد واشنطن الذي جاء على لسان مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور، الموجود حاليا بالخرطوم، أهمية قصوى لكونه سيدمر سنوات من الحوار السوداني الأميركي لتطبيع العلاقات.
ويقول الباحث في المركز الدولي لاستشراف المستقبل الزمزمي بشير عبد المحمود إن الخرطوم تبقى بلا أوراق ضغط وهي تحاور واشنطن على عكس محاورتها الاتحاد الأوروبي.
ويوضح الزمزمي في حديث للجزيرة نت أبعاد هذه المقارنة بقوله إن التصريح الذي أدلى به سارتور لوكالة الصحافة الفرنسية من الممكن أن يكون مخيفا للحكومة السودانية، لأن أوراقها ضد الولايات المتحدة تتمثل في مكافحة الإرهاب، وهو ملف أصبح محيطه بعيدا في العراق وسوريا والصومال.
ويقول إن واشنطن ليس لها صلات بالسودان على غرار الاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى السودان كـ"بوليس كبير" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يعطي الخرطوم مساحات للمناورة والخروج من الضغوط الأوروبية.
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