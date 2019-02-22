هكذا رد تركي آل الشيخ على بيان الأهلي

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علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على قرار اجتماع مجلس إدارة الأهلي، بالتمسك بعدم استبدال مباراته أمام بيراميدز بالكأس بدلا من الدوري والمقرر لها يوم ٢٨ من شهر فبراير الجاري.
وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "قيس بوك" :"لا اتوقع ينسحبون ... ان شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لنهم فريق وتاريخ كبير".
وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري .
كما قرر مجلس الأهلي التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.
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