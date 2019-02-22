هكذا رد تركي آل الشيخ على بيان الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على قرار اجتماع مجلس إدارة الأهلي، بالتمسك بعدم استبدال مباراته أمام بيراميدز بالكأس بدلا من الدوري والمقرر لها يوم ٢٨ من شهر فبراير الجاري.

وكتب أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "قيس بوك" :"لا اتوقع ينسحبون ... ان شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لنهم فريق وتاريخ كبير".

