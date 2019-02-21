الهلال بروح جديدة في مواجهة زيسكو الزامبي.. بقلم رمضان أحمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

▪ حماس كبير للاعبين ومشاركة لكافة أعضاء الجهاز الفني ،،

▪ استمرار الزعفوري بعد اقالة نداي خصم من الهلال كثيرا

▪ توقعنا خوض الهلال لمجموعات الكونفدرالية بمدرب جديد مبكرا ولكن ،،

▪ الكوكي مطالب بتصحيح اخطاء تجربتين سابقتين مع الهلال

▪ مبومبو لا يزال بعيدا عن الهداف المؤثر في مجموعات الكونفدرالية ،فمتى ينفجر ،،

▪ الشعلة ينطلق مجددا على المستوى الافريقي ويظهر حاسته التهديفية ،،

▪ ماذا لو طالب الكوكي بعودة بشة المعتزل ،،!!؟،،

▪ رقم بشة التهديفي في البطولات الافريقية لا يمكن الوصول اليه ،،

▪ الكوكي واكبر التحديات بخصوص نقاط الارض في الجوهرة الزرقاء ،،

▪ زيسكو بدأ الترويج لملحمته مع الهلال وبتجاهل لاعبينا عكس نكانا ،،،!!؟

▪ الزلفاني أتى بما لم يأتِ به الأوائل مع المريخ في مباراة الموردة ،،

▪ يوفنتوس يخسر بهدفين ويصعب مهمته في تورينو امام الاتلتكو

▪ سيتي جوارديولا يقلب الطاولة في الزمن القاتل ويقهر شالكة بالثلاثة ويقترب

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▪ يواصل الهلال تدريباته المكثفة بمدربه الجديد الكوكي ومساعده صلاح ادم ،،،

ويلاحظ استمرار بقية الطاقم الفني من مدرب لياقة وحراس وكذلك عمار رمضان ،حيث شارك الجميع في مران الامس ،،

واضح الإصرار والعزيمة والحماس الكبير للكوكي وتحركه بنفسه ومناقشاته باستمرار مع مساعديه ،،،

وكذلك وضحت الروح الجديدة للاعبين مع المدرب ، والجدية والحماس الكبير ،،

ويضاف هذا للاستقبال الطيب والعناق الذي تم وعدد كبير من لاعبي الهلال الحاليين ، سبق وان دربهم الكوكي،،

▪ومن الواضح ان الكوكي سيتفاجأ باعتزال كابتن الفريق بشة ، خاصة انه سيعرف من خلال الكشف الافريقي بانه موجود وكذلك لو تابع مباراة تاهل الهلال بالجوهرة الزرقاء مع الرواندي وهدفه الراسي الذي أمن الفوز بعد دخوله وساهم في تأهيل الهلال ،،

▪ولا ندري كيف سيكون الموقف لو طالب الكوكي بالنجم بشة

ونخشى عليه فقط من التقارير المضللة المضروبة والتى شرب من كأسها الكاردينال نفسه والكوكي عندما تمت إقالته ،،

▪من الواضح ان امر بشة اداري اكثر منه فني ، والا لكان للمدرب السابق دور في عمليات الإقناع لعودة اللاعب والذي بدأ يفكر في الامر نزولا لرغبة الكثيرين ولكنه فوجيء بحكاية الاعتذار ،،

▪كثيرون لم يعجبهم حديث الكاردينال بخصوص بشة في لقائه الأخير ، خاصة وانه بعيد عن الهلال الان ،،

والطريقة التى رد بها الكاردينال وكأن القرار عنده وحده ولا دور للأجهزة الفنية او بقية أعضاء مجلس الادارة ،،

على الاقل كان يقول ان الامر مرتبط باللاعب نفسه ، او القرار للجهاز الفني

▪اما الحكم القاطع بمستواه وانه نضب معينه ، فهذا غير مقبول على الاقل ان اللاعب الان في الكشف الافريقي وعلى الاقل كان يتم إقناعه بتأجيل الامر لفترة التسجيلات القادمة ،،

▪اعتقد ان الهلال في المجموعات يحتاج لبشة من كل النواحي ، القيادة والعطاء والخبرات والفنيات والتأثير وغيره حتى عند الخصوم على المستوى المحلي والخارجي ،،

▪منذ ابتعاد بشة تعرض الهلال لأربعة هزائم مؤلمة ،وللأسف جميعها في ظل تولى الكاردينال لرئاسة القطاع الرياضي وكذلك مدير العلاقات العامة لدائرة الكرة ،،

هل يتحمل الزعفوري وحده تلك الهزائم ،،،

▪صحيح ان الفرق العالمية تخسر ، وهذا لو حدث من المريخ او اهلي شندي او الاشانتي في عقر داره او الاهلي القاهري قد يكون مبلوع ولكن من الرابطة كوستي وسلاطين الفاشر في الجوهرة الزرقاء ، ومغمور رواندا ، ونكانا الزامبي بعد ان تقدمنا عليه ،،

▪لا نريد ان نحبط الجميع بمن يريد الهلال احداث الفارق في الكونفدرالية على مستوى المجموعات والتاهل ،،

بشة يكفيه انه هداف الهلال الحالي على المستوى الافريقي وأهدافه وارقامه يصعب للجيل الحالي ان يكسرها حتى يعتزل ،،

نجم كان مؤثر لآخر لحظة وانقذ الهلال كثيراً وسجل في المريخ وفي الممتاز وافريقيا ولم يقصر ومن اصعب المواقف وكان سببا في البطولة التى كادت تطير بسحب الفيفا لنقاط من الهلال ، راجعوا الشريط والمباريات والنتائج ،،

▪الان ماذا لو طالب الكوكي كمدير فني بعودة بشة ،،

هل ذنب بشة اعلان اعتزاله

وماذا عن الكوكي الذي غفر له هروبه وغيره وجر الهلال للفيفا وقلع حقوقه بالقانون و تهديد الهلال ،،

الحقوق التى اجبر الكاردينال على تسديدها قبل شهرين ،،،،

ما الذي يجبره على عودة الكوكي مجددا بهذا الوضع ،،،،

انها اذا المصلحة وحوجة الهلال له في نظرهم ونتائجه وهكذا ،،،

فما الذي يمنع في عودة بشة حتى ولو اخطأ في توقيت الاعتزال مثلا ،،،

▪ نتمنى ان يستفيد الهلال او إدارته تحديدا من التجارب السابقة والأخطاء والا تكررها مجددا ،،

▪في وقت ننادي به بالاستقرار الفني أطيح بنداي السنغالي وكان من المفترض ان يوفر البديل مباشرة ، ولكن المجلس نام بعد حكاية عموتة المغربي واستمر الزعفوري ، واستمراره كان اكبر خطأ ،،

وحتى بعد تاهل الهلال لمجموعات الكونفدرالية والأداء المخجل امام الرواندي أعلن الكاردينال عن مدرب جديد ومع انطلاق البطولة او المجموعات قالوا الوقت ضيق ، نفس الوقت الضيق رجعوا ليه في اصعب المواقف والفريق خارج البلاد ،،

أضاع اسهل النقاط امام نكانا رغم تقدم الهلال ،،

▪ موقف الهلال الان الكل يؤمل في الكوكي في نقاط الخارج حسب تخصصه السابق مع الهلال ، ولكن هل العناصر والعوامل كلها متوفرة له ،،

▪الهلال يعاني دفاعا ويحتاج لجهد كبير والمحترف النيجيري اكثر من عادي ربما يكون الدمازين افضل منه ، والان فهو موقوف ،،

▪المحترف مبومبو من المفترض ان يكون هداف الهلال في مجموعات الابطال ومن جولتين على الارض وخارجها لم يسجل حتى الان ،،،،،

▪ما شاء الله على النجم والمهاجم الوطني وليد الشعلة عاد اكثر تألقا وتوهجا على المستوى الافريقي ومن خلال المباراتين الأخيرتين كان الهداف وسجل هدفين ونتمنى ان يواصل ،،،برغم ان الزعفوري اهمله هذا الموسم بعض الشيء ويقوم باستبداله باستمرار ،،

▪الكوكي مطالب بمشاهدة مباريات الهلال الاخيرة حتى يقف بنفسه على الموقف

ومطالب باكتشاف لاعبيه ومواهبهم وامكانياتهم ، كم وكم وكم من لاعب مركون ومظلوم وينتظر اعادة اكتشاف ،،

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لحن الختام

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▪ قال الكاردينال انه سيترك الهلال لمن يتقدم ويدفع خمسين مليار ليحكم الهلال ،،

الا يدري الكاردينال بان هذا المبلغ الان اقل من مليون دولار

ولا يمكن ان تكون ميزانية لفريق يريد ان يحقق بطولات وإنجازات ، الا اذا كان الهدف نفس العك الحادث الان ،،

الكاردينال وحده يدرك الميزانيات الحقيقية وحجم ما يصرف على الأجهزة الفنية والمحترفين برغم انهم يمكن ان نقول من الدرجة الفئة الثانية او الثالثة وليس المستوى الاول ، انا هنا لا أتحدث عن المستويات الممتازة وبكم يسجل المحترفون في الدوريات الأوربية ،،

▪ الحل في استغلال إمكانيات الهلال واسمه وجماهيره في العضوية والاستثمار وغيره من مشاريع ،،

▪ ما يحمد للكاردينال النقلة الكبري في الاستاد وكذلك الفندق الذي وفر الكثير ،،،

والمطلوب نقلة على مستوى فريق الكرة ،،

وهذه النقلة لن تتم بالعودة للوراء وقصر التفكير في الكوكي ،،،نلف وندور في هذه الأسطوانة ،،

ما الذي يمنع ان يكون للهلال مدرب عالمي وفريق بطولات طالما ان رئيسه هو القوة المالية الضاربة ،،

قوة الهلال وانتصاراته وبطولاته تعيد الجماهير لتكون اكبر مساهم ،،

عندما يكون الهلال كبيرا وفريق بطولات يكسب الكثير من الأموال والحوافز ودونكم ما يحدث الان في البطولة العربية وغيرها وكأس الاندية العالمية ،،

هل هذا الامر صعب ،،،

▪ بعد ان اصبح و أصبحنا امام الامر الواقع والكوكي يعود مدربا للهلال ،،

الان فهو امام اكبر التحديات ، اولا تصحيح اخطاء التجربتين السابقتين ،،كيف لفريق مثل الهلال ان يخسر على ملعبه ،،

نقاط الارض الان اهم ،،،

▪ بدأ اهتمام زيسكو بملحمته مع الهلال والترويج لها مبكرا ووضع صور لاعبيه وتجاهل لاعبي الهلال عكس نكانا عندما روج لفريقه كانت صورة مبومبو هي المسيطرة ،،

▪ الجميع الان امام تحدي لجنة المسابقات والانضباط وما يمكن ان يتخذ تجاه مدرب المريخ الزلفاني ،،

انفعال لا مبرر له في حالة لا تستحق وتقدير يتعلق بكرة هل هي كورنر ام أوت ام اخرجها لاعب المريخ ام الموردة ،،

ليست بسبب تجعلك تقتحم الملعب ، ام ان المدرب انبهر بفوزه الأخير على المولودية وتأهله لنصف نهائي الابطال ،،

ومع هذا رفض الخروج وجلس في الدكة مع البدلاء مما اضطر الحكم لإيقاف المباراة ،،

المهم بعد ان رضخ بعد نزول اداري المريخ عمر عبدالله ، قام المدرب وهو في سلم او المدرج في طريقه للمدرجات بإشعال سيجارة ،،!!؟

موقف يستحق الحزم وكان مكان استهجان حتى من المريخاب ،،

▪ اعتدي لاعب الموردة مسلم وهو على الكرة ونال كرت احمر قد لا يكون صحيحا او كان الأصفر اقرب ، ولاعب المريخ مثل شوية ، ومع هذا حاولوا الاشتباك مع اللاعب المطرود ، الم يكفي ما ناله من جزاء ،،

اعتقد ان الحكم كان من المفترض ان تكون له قرارات وكروت اخرى ،،

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الحالة

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▪ اليوم في الدوري السعودي قمة الهلال واتحاد جدة ، صراع القمة والقاع ، وربما يكون الظهور الاول لنجم الهلال السابق ناصر الشمراني بشعار الاتحاد في مواجهة فريقه السابق ،،

بالامس واصل الاهلي ترنحه وخسر بهدفين لهدف من الفتح ، هدف الفوز كان قاتلا في الدقيقة ٩٠ من المجحد صاحب الهدف الاول المبكر للفتح في الدقيقة ٧ ،

الان الاهلي اصبح رابعا خلف الهلال المتصدر والنصر والشباب ،،،،

▪ في مصر قفز الاهلي بفوز جديد وبثلاثية مقابل هدف على الداخلية مضيقا الخناق على الزمالك الذي تعثر بالتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل ، هدف تعادل الجيش كان قاتلا في في الدقيقة ٨٨ ،،

الان الاهلي ثانيا مع بيراميدز ويفصله من الزمالك المتصدر ٧ نقاط ، والزمالك متقدم على الاهلى بمباراة ،،

بيراميدز اصبح ثالثا بحكم المباريات الثلاثة المؤجلة للأهلي ،،،

▪ في ابطال اوربا الاتلتكو عملها واسقط اليوفي بهدفين نظيفين لخيميز وجودين ،،

اليوفي صعب مهمته ويحتاج لمعجزة على ارضه ليعبر ،،،يحسب للحارس اوبلاك الخروج بشباك نظيفة وإفساد كل هجمات وتسديدات رونالدو ،،

_ وفي المانيا وتحديدا على ملعبه “غليسنكيرشن “الذي يحمل اسم المدينة فاجأ شالكا ضيفه السيتي وحول تأخره بهدف اغويرو لتقدم بهدفين من ركلتي جزاء لنجمه الجزائري نبيل بن طالب ،،، ولكن سيتي جوارديولا عاد وهو منقوص بعد طرد نجمه الأرجنتيني اوتاميندي وفي اخر دقائق المباراة لمعادلة النتيجة وخطف هدف الفوز لتنتهي بثلاثية للسيتي مقابل هدفين لشالكة ،،يحسب الفوز للنجمين سانيه بطريقة رائعة من كرة ثابتة مباشرة في فريقه السابق ولم يحتفل ورحيم ستيرلنج صاحبا الهدفين ، ليضع قدما في الدور القادم ، ويتاجل الحسم لليوفي لمباراة الرد بتورينو ،