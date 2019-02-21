الصحة تؤكد مواصلة دعمها لمستشفى القلب

أعلن وزير الصحة الاتحادي الخير النور مواصلة الدعم لمستشفى السلام للقلب بضاحية سوبا بالخرطوم لاستمرار عمله بالصورة المطلوبة، واصفا إياه بالمميز، مؤكداً على استدامة الخدمة فيه كونه من أهم مراكز القلب بالبلاد.

وأشاد الوزير لدى لقائه بمكتبه يوم الخميس بوزير الداخلية رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام للقلب دكتور أحمد بلال ومدير المستشفى دكتور جاكي مو، بالدور الكبير الذي يقوم به المركز بالبلاد، مشيرا إلى زيارته للمركز في مقبل الأيام.

وقال الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء إن المركز يساعد في تقديم خدمات أمراض القلب وإجراء العمليات بالمجان، مما يسهم في توطين العلاج بالداخل والتوسع في خدمات الرعاية الصحية بالبلاد، مؤكدا على استمرار التعاون الإيطالي وحل العقبات فضلا عن تدريب الكوادر الطبية.

من جانبه أكد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام للقلب دكتور أحمد بلال أن المركز يخدم البلاد والدول المجاورة.وكشف بلال أن المركز يجري 3 – 4 عمليات في اليوم، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مستشفى بنيالا للأطفال يقوم أيضا بعمليات القلب مجاناً.

وأوضح بلال أن الحكومة تساهم بدفع مبلغ مالي سنوياً في إجراء العمليات بالمجان ومبلغ 8 ملايين يورو من منظمة الطوارئ الإيطالية.

وفي السياق أكد مدير المستشفى دكتور جاكي مو، مواصلة التعاون بين السودان وإيطاليا، مضيفا أن تدريب الكوادر البشرية يعتبر من أولى أولويات عملهم بالبلاد، مشيرا لحرصه على تقديم الخدمات الطبية بالصورة المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)