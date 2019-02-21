الكاف يحول مباراتي صقور الجديان إلى ملعبي الهلال والمريخ

أرسل الاتحاد السوداني لكرة القدم، خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطاباً، يؤكد فيه إقامة مباراة المنتخب السوداني الأولمبي ونظيره الكيني يو م 20 مارس المقبل في تصفيات أفريقيا لأولمبياد طوكيو 2020، على ملعب استاد المريخ، كما تقام مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الغيني في الجولة الأخيرة لتصفيات الامم الأفريقية 2019 بإستاد الهلال في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

وجاء قرار الاتحاد بتحويل المباراتين لإستادي المريخ والهلال بعد أن صرف الاتحاد بشكل نهائي النظر عن تكملة الاصلاحات الخاصة باستاد الخرطوم بعد الوقوف على المطلوبات قياسا بالزمن المتبقي على تجهيز الملعب بصيانة كل المطلوبات التي أبداها الكاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)