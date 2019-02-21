هبوط طائرة قطرية بمطار الخرطوم لعطل مفاجئ

هبطت طائره تابعة للخطوط الجوية القطرية رحلة رقم ١٤٠٩ المتجهة من الدوحة إلى لاغوس يوم الخميس بمطار الخرطوم الدولي الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهراً . وقال الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي نصر بحسب وكالة السودان للأنباء إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ بإحدى ماكيناتها مما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط، وأوضح أنه تم منحه الإذن وتجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام. علما أن الطائرة من طراز بوينج ٧٧٧.٨٠٠ وتحمل على متنها مائة وثلاثة وسبعين راكبا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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