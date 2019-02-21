“العدل والمساواة” بقيادة دبجو ترتب للتحول لحزب سياسي

شرعت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد بخيت دبجو، فى ترتيبات قيام المؤتمر التاسيسي الخاص بها خلال الفترة القادمة تمهيداً لإعلان تحول الحركة لحزب سياسي . وقال نهار عثمان نهار وزير الدولة بوزارة الزراعة الامين السياسى للحركة بحسب (smc) ان جميع قواعد العدل والمساواة بالولايات المختلفة تنخرط حاليا فى ترتيبات التحول لحزب سياسى وإستعداداً للمرحلة القادمة ، مشيراً الى ان الحركة تستعد لخوض الإنتخابات برؤية تصب فى مصلحة البلاد. وأكد نهار ان الإستحقاق الإنتخابى مهم جداً لذلك ينبغى على كافة القوى السياسية الترتيب الجيد لإجتياز المرحلة القادمة ومايصحبها من متغيرات، مؤمناً على أن الحركة لديها برامج للمساهمة فى دفع العملية السياسية بالبلاد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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