السجن (3) سنوات لأجنبي أدين بإفشاء معلومات عسكرية

أسدلت محكمة الخرطوم شمال أمس (الأربعاء) الستار على قضية اتهام 5 أشخاص بينهم وافد مصري بتهم التجسس العسكري على البلاد، وأصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال إسماعيل إدريس أمس (الأربعاء) حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف العام لوافد مصري الجنسية، أدانته المحكمة بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية، ومخالفته للمادة 16 من قانون المعلوماتية، بجانب تهمة تعاطي المخدرات، والمادة 6 من لائحة التعامل في النقد الأجنبي، وغرمه 10 آلاف جنيه.

وأنزل القاضي عقوبة الغرامة (25) ألف جنيه لثلاثة آخرين أدانهم بدخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر، وبرأت المحكمة المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة.

وأمر القاضي بإبادة المعروضات (ويسكي وحشيش) ضبطت بحوزة المتهم الأجنبي وصادرة جميع العملات الأجنبية لصالح حكومة السودان، بجانب إبادة برنامج مشروع خلوي ضبط بلابتوب المتهم ذاته.

ومثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله.

وكانت السلطات الأمنية بحسب صحيفة السوداني قد ضبطت المتهمين ودونت ضدهم بلاغات بالتجسس على البلاد بعد أن رصدت معلومات تشير إلى تعاملهم مع طلاب أجانب بالكلية الحربية، قضية المتهمين بالتجسس على البلاد. وفي ذات السياق وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)