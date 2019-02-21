أمريكا: لا نناقش مع بيونج يانج سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية

قال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تناقش مع كوريا الشمالية إمكانية سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية وإنها غير متأكدة إن كانت بيونغ يانغ قررت نزع السلاح النووي بالكامل.

وحسب "رويترز" قبيل اجتماع قمة الأسبوع المقبل بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال المسؤولون الأمريكيون إن الجانبين سيعملان على التوصل إلى فهم مشترك لما تعنيه "نزع الأسلحة النووية".

وكثفت الشرطة الفيتنامية الأمن في محطة قطارات نائية على الحدود مع الصين حيث من المنتظر أن يصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون البلاد قادما بالقطار الأسبوع المقبل قبيل قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان مصدران مطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية أبلغا "رويترز" أمس الأربعاء أن فيتنام تستعد لوصول كيم بالقطار لحضور القمة التي تعقد في العاصمة هانوي يومي 27 و28 فبراير.