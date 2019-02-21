تركيا تطلق إذاعة "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا

ولفت المصدر إلى أن معظم أهالي ريفي سوريا الشمالي والشرقي، يرفضون فكرة "المنطقة الآمنة" التي يعدونها احتلالاً وعدواناً على السيادة السورية، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأوضح مصدر إعلامي آخر مقرب من الإذاعة المزعومة، التي تستخدم أبراج الاتصالات التركية في المنطقة وستوسع فترة بثها إلى 8 ساعات، أن القائمين على الإذاعة، تقدموا وبتوجيه تركي بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتلقي منحة مادية لتمويل تأسيس الإذاعة ودعم رواتب موظفيها، إلا أن مساعيهم منيت بالفشل، ما يدل على عدم وجود توافق بين أنقرة وواشنطن بشأن "المنطقة الآمنة".
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