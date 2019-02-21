جماهير برشلونة تطالب الإدارة بالتعاقد مع نجم باريس

حظيت جماهير برشلونة الإسباني، بفرصة ترشيح التعاقد مع مهاجم للفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونظمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية استطلاعًا للرأي حددت فيه عدة أسماء متواجدة في مدار البارسا للتعاقد مع أحدها ليكون مهاجم الفريق الجديد.
واختارت اغلب الأصوات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 47 % من الأصوات في حين جاء الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي ثانيا بنسبة 14 %.
وعرف الاستطلاع تواجد عدة أسماء و هي : روبرت ليفاندويسكي – أنطوان جريزمان – اندري سيلفا – ماكسي جوميز – لوكا يوفيتش – بيبي – نيمار – ماورو ايكاردي – ادينسون كافاني – وسام بن يدلياو_ روبرتو فيرمينو – ريتشارلسون – كريستوف بياتيك – تيمو فيرنر – بيير ايمريك اوباميانج – بورخا اجليسياس و جواو فيليكس.
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