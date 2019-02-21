دي يونج يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

تحدث الهولندي الشاب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الاسباني، عن هدفه الأساسي مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة حيثُ سينضم بشكل رسمي بدايةً من الموسم المقبل.

وقال دي يونج في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الاسبانية": "برشلونة فريق أحلامي، أنا برشلوني دائماً منذ أن كنت طفلاً صغيراً، وأردت دوما أن ألعب لهذا الفريق، أحب اللاعبين وأسلوب لعبه".

وأكمل: "حلمي أن أصبح لاعباً مهماً في برشلونة، وأتمنى الفوز بالعديد من الألقاب مع البارسا، هذه هي أهدافي الحالية".

وأضاف دي يونج: "أعرف تقريبا كل الهولنديين الذين لعبوا للبارسا وأعلم قوة الرابطة بين هولندا والبارسا بسبب يوهان كرويف".