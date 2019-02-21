إزالة اللافتات العربية في مدينة ماردين التركية

قام رجال الشرطة في بلدة كيزيلتيبي بمحافظة ماردين التركية بإزالة اللافتات والملصقات والإشارات المكتوبة باللغة العربية.

أزال رجال الشرطة في البلدة لافتات وملصقات ونقوش وإشارات باللغة العربية من المتاجر التي افتتحها اللاجئون السوريون، وفقا لموقع "يورت" التركي. ومن المتوقع اتخاذ هذا الإجراء في المحافظة بأكملها. وفي المستقبل سيحظر أيضا وضع لافتات وإشارات باللغة العربية على منافذ البيع بالتجزئة المفتوحة حديثا.

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