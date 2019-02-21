تفاصيل العثور على رأس آدمية مقطوعة في جبل المغيلة

قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن للوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالبحث في جريمة قتل كهل وقطع رأسه في جبل المغيلة بالمنطقة العسكرية العازلة حسب تصريحه لأ"موزاييك أف أم".



وعثرت عائلة كهل مفقود منذ يومين على رأسه مقطوعا في الصندوق الخلفي لدراجته النارية صباح اليوم الخميس 21 فيفري 2019 في عمق جبل مغيلة من جهة السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد.



وتم العثور بمنطقة عين كشريد التابعة إداريا لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، على بقية جثة الكهل الذي عُثر على رأسه مقطوعة اليوم الخميس 21 فيفري 2019 في جبل المغيلة من ولاية سيدي بوزيد.