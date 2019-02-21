تشكيل الهلال الرسمي أمام اتحاد جدة

أعلن الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي الهلال السعودي تشكيلة فريقه التي ستخوض كلاسيكو الاتحاد مساء اليوم الخميس، وذلك في مباراة الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تشكيلة زعيم الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك، علي آل البليهي، ميلوش ديجينك، ياسر الشهراني
خط الوسط: محمد كنو، محمد الشلهوب، سالم الدوسري
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، أندريه كاريلو
وتنطلق مباراة الهلال مع الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة.
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