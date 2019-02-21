تشكيل الاتحاد أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن الكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد، تشكيلة فريقه التي ستلعب ضد الهلال اليوم الخميس، وذلك في مباراة الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي، زياد الصحيفي، مروان دا كوستا، سعود عبد الحميد

خط الوسط: فهد المولد، جمال باجندوح، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: جاري رودريجيز، ألكساندر بريجوفيتش

وتنطلق مباراة الهلال مع الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة محتلاً المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما فريق الهلال على عرش جدول البطولة المحلية برصيد 49 نقطة.