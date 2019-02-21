“الثروة الحيوانية” تتسلم 769 رأساً من الماعز التركي

شهاب محمد - الخرطوم - ماعز

الخليج 365 :

أعلن وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية م.الصادق فضل، الخميس، عن تسلم 769 رأساً من ماعز السعانين (البيور) كدفعة أولى من تركيا. وقال الوزير إن المشروع تعاون بين القطاعين الخاص والعام لدعم مشاريع تحسين سلالات الأغنام بالسودان وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وأضاف الوزير أنها ستكون إضافة حقيقية للمساهمة في تطوير صناعة الألبان في السودان ودعم مشاريع التنمية لمساندة الأسر الفقيرة، دعماً وتضافراً مع مجهودات الدولة وسعيها للاهتمام بمعاش الناس.

وأكد وزير الدولة، بحسب وكالة السودان للأنباء، على تذليل العقبات لإنجاح مشاريع تحسين السلالات بمزارع الألبان لخدمة صغار المنتجين وتشجيعهم على التربية وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادات كافة بتعيين فريق من الأطباء البياطرة لمساعدة صغار منتجي ومربيي الماعز.

وقال إنه سيتم تسلم الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة وإنها ستسهم في تنمية واستقرار الأسر بتوفير سلعة اللبن.

من جانبه، أقر مصطفى الطاهر مختار رئيس الجمعية السودانية لتربية وتحسين سلالات الماعز بتسلم الدفعة الأولى من ماعز السعانين المستوردة من تركيا، وقال إن عددها 769 رأساً من الماعز، وإنها من أجل تحسين نسل ماعز الألبان، وأكد أنه سيكون للخطوة مردود اقتصادي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ودعا المنتجين للمحافظة على الأغنام ورعايتها لاستمرارية التنمية.