“ريماز ميرغني” تتبرع لشقيقها بجزء من كبدها

من المتوقع أن تغادر الفنانة الشابة “ريماز ميرغني” خلال اليومين القادمين لدولة الهند وذلك من أجل التبرع بجزء من كبدها لشقيقها، وذلك بعد أن أكد الأطباء استحالة عودة وظائف كبده للعمل من جديد مما يتطلب تدخل جراحي سريع.

وخضعت الفنانة الشابة لعدد من الفحوصات التي أكدت أمكانية تبرعها لشقيقها لجزء من كبدها، لتبدأ فوراً في جمع أغراضها للسفر واللحاق بأفراد أسرتها في الهند، وذلك بعد أن غادروا إليها في وقت سابق لإكمال الفحوصات الخاصة بأبنهم .

هذا وتربط “ريماز” باشقائها علاقة محبة شديدة وصداقة كبيرة، وهو ما تؤكده مصادر مقربة منها وبحسب موقع خرطوم ستار، وهو ما أتضح أيضاً وبشكل ملحوظ خلال خضوع “ريماز” نفسها لعملية جراحية خلال العام الماضي عقب سقوط مرآه على معصميها، حيث كان أشقاءها في حالة من القلق الشديد وظلوا مرابطين بالمستشفى حتى خروجها منها بالسلامة .

وتعتبر “ريماز” احدي المطربات المميزات، واحدي الرهانات التي تراهن عليها العديد من البرامج الرمضانية والتي تسعى دوما لكسب صوتها والتعاقد معها للظهور خلال البرنامج، بينما تحظى “ريماز” بشعبية واسعة في المنتديات الفنية والثقافية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)