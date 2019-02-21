وحدة مكافحة الفساد تسترد (100) مليون جنيه لبنك الخرطوم

استردت وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أكثر من (100) مليون جنيه تخص شركة “إرادة” للتمويل الأصغر التابعة لبنك الخرطوم.

وأشاد مدير عام بنك الخرطوم المكلف فيصل عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “إرادة”، خلال خطابه للفريق أول صلاح عبد الله مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالدور الرائد للجهاز في الحفاظ على أمن الوطن والجهد الكبير الذي بذلته وحدة تحقيقات الفساد لمعالجة ملفات وقضايا تخص الشركة التابعة لبنك الخرطوم بالشراكة مع البنك الإسلامي بجدة.

وأوضح طبقاً للمصدر أمس، أن مجهودات الوحدة أفلحت في استرداد المبالغ الخاصة بالشركة خلال أربعة أشهر، كان سيتعذر تحصيلها عبر الطرق التقليدية، وأثنى الخطاب حسب صحيفة الصيحة، على الوحدة ودورها في سد الثغرات على المحتالين وحماية المال العام، ودفع الشركة لمواصلة دورها نحو الشرائح المستهدفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)