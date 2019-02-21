انضمام عمال الميناء الشمالي للجنوبي وشلل تام بميناء بورتسودان

لليوم الثالث على التوالي أصيب ميناء بورتسودان الجنوبي بالشلل التام وتوقفت الحركة فيه بعد دخول العمال في إضراب عن العمل بينما انضم عمال الميناء الشمالي ببورتسودان لرفاقهم في الميناء الجنوبي ويعلنون اضرابهم عن العمل وشلل تام في الميناء منذ الساعة السادسة صباحا .

وتوقف نحو 2000 عامل عن العمل منذ صباح الاثنين وطوال الامس واليوم ويطالب العمال بإلغاء عقد وقعته الحكومة السودانية مع شركة فلبينية لإدارة الميناء بعد ان وصفوا العقد بغير المنصف.

وفي مطلع هذا الشهر اضرب عمال البحر الاحمر عن العمل ومنعوا وفد الشركة الفلبينية من استلام إدارة الميناء بشكل رسمي.