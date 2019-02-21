الكوكي يشاهد زيسكو مع مساعده الجنرال إستعداداً للقاء الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الكوكي الخليج 365 : حرص المدير الفني للهلال على متابعة عددا من الاشرطة اعدها الجهاز الفني المعاون للهلال عن فريق زيسكو الزامبي في مبارياته في البطولة الافريقية منذ مراحلها الاولى بجانب مرحلة المجموعات الكونفدرالية ووقف التونسي مع الجهاز الفني على قوة الفريق الزامبي ويتوقع ان يعد تشكيلة مثالية تحقق الغرض المطلوب في مواجهة الجولة الثالثة امام زيسكو في مدينة ندولا الزامبية.

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