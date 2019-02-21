مسؤول قطري يتحدى أنور قرقاش ويطالبه أن يكشف تلك الحقائق

شهاب محمد - الخرطوم - قرقاش

الخليج 365:

تحدى مسؤول قطري أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن يقول الحقيقة بدل الترويج لمزاعم رئيس الاستخبارات السابق السعودي، والسفير السابق في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أنقذ أمير قطر من مواجهة عاصفة مع ملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز!.

وغرد قرقاش عبر حسابه على “تويتر” “الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبدالله وقال له: لا تخسر السعودية إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات وافق ولا تعترض عليه ..نقلا عن مقابلة الأمير بندر بن سلطان موقف كنت شاهدا عليه” ، وذلك في إشارة لمقابلة الأمير السعودي مع موقع “الاندبندنت العربية”، وهو موقع يتخذ من موقع صحيف “الاندبندت” البريطانية إسما، لكنه تابع لشركة الأبحاث السعودية للنشر المملوكة لعائلة الملك سلمان بن عبد العزيز، و التي يسطر عليها ولي العهد محمد بن سلمان.و رداً على تغريدة قرقاش، كتب أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية ، عبر حسابه على “تويتر”: “يا أخ قرقاش لم تكن انت ولا سعادة السفير المشهور جزء من (همس معازيبك) فإما ان تأتي بالكلام الأكيد وإلا التزم الصمت لأن حقيقة ما حدث في الهمس إن خرجت للعلن (معازيبك) راح يزعلون منك وحلفاؤهم راح يزعلون منهم”.

واستشهد الرميحي بصورة لرد على قرقاش في صفحته من خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الذي قال إنه كان كذلك شاهد عيان، وقدم رواية مغايرة، مؤكدا أن أمير قطر رفض توقيع ورقة موجهة ضد قطر، وطالب بتغييرها لتكون ملزمة للجميع”، وذلك في إشارة للقمة الخليجية التي عقدت في الرياض عام 2014.

وإلى جانب الرد الرسمي القطري فجرت مزاعم قرقاش ردود فعل ساخرة وغير مصدقة لرواية قرقاش من كثير من المعلقين على صفحته على “تويتر”.